版本:
中国
货币新闻 | 2016年 8月 3日 星期三 09:52 BJT

芝加哥期市：大豆期货小升，全球供应充裕令涨幅受限

以下是0050GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           401.75     0.50  +0.12%    -1.47%     432.87   27
    CBOT玉米           333.25    -0.75  -0.22%    -2.77%     361.71   24
    CBOT大豆           954.00     1.00  +0.10%    -4.89%    1052.06   35
    CBOT稻米            $9.57    $0.01  +0.05%    -3.72%     $10.56   24
    美国原油           $39.65    $0.14  +0.35%    -1.02%     $45.15   20
    汇率
    欧元/美元          $1.121  -$0.001  -0.10%    +0.49%
    美元/澳元           0.759   -0.002  -0.22%    +0.77%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)    
    
          
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王兴亚/汪红英；审校 杜明霞/张若琪)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐