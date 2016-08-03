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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 10:11 BJT

全球金市：金价守住涨幅，因股市下跌且美联储升息预期消退

亚洲股市周三走低，日圆兑美元上涨，因有传言称日本央行可能撤出大规模购债计划，这引发全球债市波动。

美国6月消费者支出增幅超过预期，但商务部周二发表的另外一份报告显示通胀仍然不振。经济学家称，通胀不振加上企业支出疲弱，以及第二季经济增长步伐放缓，可能促使行事谨慎的美国联邦储备理事会(FED/美联储)在一段时间内保持当前的低利率。

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周二表示，鉴于各种可能对美国带来负面影响的全球风险依然存在，因此需要密切对之加以关注。

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示，在众多衡量经济状况的数据出炉以前，现在就排除美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月会议上升息的可能性还为时尚早。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量周二增长0.62%至969.97吨。

路透追踪的六大白银上市交易基金(ETF)的白银持仓量在8月1日增至纪录高位5.576亿盎司。

毫无疑问，金价年内至今持续表现不俗，但已经出现的一些担忧，可能会抑制金价进一步上涨。

Fresnillo Plc's 执行长称，银价已经触底，该公司可能公布下半年核心盈利增长。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/侯雪苹；审校 孙茉莉/白云)

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