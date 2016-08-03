金属期市：伦铜小升，美元疲弱带来支撑

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
美国6月消费者支出增幅超过预期，因美国家庭买入各类商品和服务，表明经济在进入第三季前潜在动能强劲。
美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示，在众多衡量经济状况的数据出炉以前，现在就排除美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月会议上升息的可能性还为时尚早。
数据显示，中国多数大城市房价仍在快速上涨，但深圳房价可能已经触顶。(完)
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(编译 孙茉莉/王兴亚；审校 白云/孙国玉)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。