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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 10:06 BJT

金属期市：伦铜小升，美元疲弱带来支撑

美国6月消费者支出增幅超过预期，因美国家庭买入各类商品和服务，表明经济在进入第三季前潜在动能强劲。

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示，在众多衡量经济状况的数据出炉以前，现在就排除美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月会议上升息的可能性还为时尚早。

数据显示，中国多数大城市房价仍在快速上涨，但深圳房价可能已经触顶。(完)

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(编译 孙茉莉/王兴亚；审校 白云/孙国玉)

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