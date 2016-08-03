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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 10:19 BJT

中港个股：华能国际上半年净利按年下跌31%，早盘初段股价受压

路透香港8月3日 - 中国最大发电企业--华能国际 称，今年上半年净利按年下跌31%，主要受累于售电量与电价双双下降；其股份周三早盘初段受压。

据公告，按国际会计准则，华能国际于2016年1-6月净利为61.77亿元人民币，上年同期则为89.51亿元；期内每股盈利0.41元，不派发中期股息。

公司表示，上半年全社会用电量低速增长，加上全国跨区送电大幅增加因而挤压了沿海地区火电机组的发电空间等因素，期内公司境内电厂累计完成发电量1,460.80亿千瓦时，同比下降8.60%；完成售电量与利用小时分别下降8.35%及12.47%。

另一方面，上半年公司境内电厂平均上网结算电价为394.46元/兆瓦时，同比下降12.37%。尽管期内燃料成本下降26%，售电量与电价下降导致营业收入减少19%至529.24亿元。

券商Jefferies的报告指出，华能国际中期业绩逊于该行预期，遂将公司今明两年盈利预测分别调低20%及24%，至116亿元及106亿元，以反映较低的售电量。

华能H股周三早盘初段一度跌3.9%，香港时间10:11，跌幅收窄至2.46%，报4.75港元；A股亦跌0.82%，7.23元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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