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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 10:21 BJT

《汇市简讯》财新中国服务业PMI表现疲弱，澳元/美元反应不大

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* 财新7月中国服务业采购经理人指数(PMI)降至51.7，上月为52.7

* 澳元/美元无甚反应，因中国相关疑虑仍位居次角

* 澳元/美元盘旋于0.7590/0.7600间，美元在亚洲仍有买气 　　(完)

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