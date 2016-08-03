中国货币市场：连续净回笼无碍宽松，预期乐观隔夜品种仍是交投主力

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海8月3日 - 中国央行公开市场连续两日净回笼规模累计近2,000亿，但银行间市 场周三资金宽松态势未改，即使是以信用债为质押品借入资金的机构，轧平头寸也毫无压力 。另外，对短期资金面的乐观预期，支撑隔夜仍是交投主力。 上海一券商交易员称，今天资金“很好借，也不贵。(公开市场净)回笼还没影响到，所 以钱算松。” 继周二净回笼700亿元人民币后，央行公开市场今日进行了550亿元七天期逆回购操作， 据此计算，单日净回笼1,250亿元，两日累计回收资金1,950亿。 北京一银行交易员补充说，目前资金市场上各期限供给均较充裕，不过因预期较为乐观 ，需求主要集中在隔夜。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ---------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9819 1.9860 -0.41 七天 2.2756 2.2654 +1.02 14天 2.6044 2.6265 -2.21 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.1300 1.5100 +62.00 七天 2.2000 2.2850 -8.50 14天 2.2550 2.4400 -18.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0080 -0.80 七天 2.3500 2.3700 -2.00 14天 2.6300 2.6700 -4.00 Shibor 其中:隔夜 2.0040 2.0080 -0.40 七天 2.3320 2.3380 -0.60 三个月 2.8335 2.8390 -0.55 ---------------------------------------------------------- 注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。