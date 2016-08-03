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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 11:47 BJT

中国货币市场：连续净回笼无碍宽松，预期乐观隔夜品种仍是交投主力

路透上海8月3日 - 中国央行公开市场连续两日净回笼规模累计近2,000亿，但银行间市
场周三资金宽松态势未改，即使是以信用债为质押品借入资金的机构，轧平头寸也毫无压力
。另外，对短期资金面的乐观预期，支撑隔夜仍是交投主力。
    
    上海一券商交易员称，今天资金“很好借，也不贵。(公开市场净)回笼还没影响到，所
以钱算松。”
    
    继周二净回笼700亿元人民币后，央行公开市场今日进行了550亿元七天期逆回购操作，
据此计算，单日净回笼1,250亿元，两日累计回收资金1,950亿。 
    
    北京一银行交易员补充说，目前资金市场上各期限供给均较充裕，不过因预期较为乐观
，需求主要集中在隔夜。
    
    以下为主要货币市场利率报价: 
       
      北京时间11:32            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      1.9819     1.9860      -0.41
         七天      2.2756     2.2654      +1.02
         14天     2.6044     2.6265      -2.21
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     2.1300     1.5100     +62.00
         七天     2.2000     2.2850      -8.50
         14天    2.2550     2.4400     -18.50
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.0000     2.0080      -0.80
         七天   2.3500     2.3700      -2.00
         14天  2.6300     2.6700      -4.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.0040     2.0080      -0.40
         七天       2.3320     2.3380      -0.60
         三个月     2.8335     2.8390      -0.55
    ----------------------------------------------------------
     
    注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)

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