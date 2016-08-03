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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 10:28 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元承压，美元恢复生气

0210GMT -

* 新西兰元在亚洲承压，自开盘的0.7245跌至0.72美元下方

* 表现较澳元逊色

* 美元指数恢复生气，上涨0.2%，令新西兰元持续受压

* 小时图支撑0.7197为新西兰元提供些许喘息之机 　　* 周二低点0.7162，5月/7月涨势回档23.6%处0.7172，可望提供更多支撑

* 图表：reut.rs/2aM8TeB 　(完)

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