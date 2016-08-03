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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 10:31 BJT

台湾汇市：台币兑美元早盘走贬，因韩元下跌与台股走低

路透台北8月3日 - 台币兑美元 周三早盘走贬。交易员表示，主要受韩元兑美元 下跌，且台股走低影响，不过随着台股跌幅逐渐收敛，台币贬值幅度也缩小。

他们指出，早盘外资进出皆有，由于今日有台化 205.14亿台币现金股利发放，因此部分外资有汇出需求，惟随着美元反弹，也有出口商趁机抛汇。

〞还是看台股，若站稳9,000点，代表外资还是做多，台币就会偏强。〞一位公股银行交易员说。

银行交易员指出，虽然昨晚美元指数下跌，但一个月期海外NDF美元/台币换汇点折价幅度仅略增，预料今日台币将整理，静候周四英国央行利率决议以及周五美国非农数据的变数厘清。

本地时间10:23，韩元兑美元报1,114.3，上日收在1,110.0；台股加权指数 则跌0.61%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.595/31.624，上日收在31.519。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.650-31.750。

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--日本央行：一些委员质疑货币宽松的侧重点--会议记录 (完) (记者 董永年；审校 曾祥进)

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