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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 10:42 BJT

台湾债市：10年公债殖利率早盘区间偏升，反应短线日、美债市殖利率急弹

路透台北8月3日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周三早盘区间偏升。交易员称，短线日本公债遭到空袭拖累美债殖利率急弹，台债也受到全球债市空方氛围增温影响，早盘主流券殖利率联袂走高，惟因买盘逢高进场略收敛升幅并带动交投转趋活络。

他们表示，由于整体市场资金情势宽松又欠缺去化管道，105/4殖利率盘初趋升靠向0.70%随即吸引买盘进驻，压抑该券殖利率暂在0.70%下方狭幅整理。

〞台债有点受到整个全球殖利率弹升影响，不过买盘算强，预料弹幅有限。〞一位外商银行台债交易员说。

另位大型证券交易员指出，因10年新券将于月中展开发行前交易，换券压力略为带动同为10年券的105/4殖利率小碎步走扬，不过该券筹码未见松动迹象，近期多方仍伺机逢高进场料令殖利率升幅有限。

美国公债收益率周二上涨，此前日本政府推出了财政刺激措施，削弱了对美国公债的需求，令较长期公债收益率升至逾一周最高水平。指标10年期公债 收益率触及六日高位的1.573%，尾盘报1.544%。

本地时间10:24，105/4殖利率走高0.65基点至0.6900%，成交113.5亿台币；五年公债105/8 殖利率升0.25基点至0.5205%，成交16.5亿台币；台股加权指数 则跌0.60%。

交易员预估，今日105/4、105/8殖利率主要交投区间料分别在0.68-0.70%、0.52-0.53%。

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--《综述》美国6月消费者支出增幅超预期，预示着第三季也会有不俗表现 (完) (记者 詹静宜; 审校 乔艳红)

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