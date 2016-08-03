台湾债市：10年公债殖利率早盘区间偏升，反应短线日、美债市殖利率急弹

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透台北8月3日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周三早盘区间偏升。交易员称，短线日本公债遭到空袭拖累美债殖利率急弹，台债也受到全球债市空方氛围增温影响，早盘主流券殖利率联袂走高，惟因买盘逢高进场略收敛升幅并带动交投转趋活络。
他们表示，由于整体市场资金情势宽松又欠缺去化管道，105/4殖利率盘初趋升靠向0.70%随即吸引买盘进驻，压抑该券殖利率暂在0.70%下方狭幅整理。
〞台债有点受到整个全球殖利率弹升影响，不过买盘算强，预料弹幅有限。〞一位外商银行台债交易员说。
另位大型证券交易员指出，因10年新券将于月中展开发行前交易，换券压力略为带动同为10年券的105/4殖利率小碎步走扬，不过该券筹码未见松动迹象，近期多方仍伺机逢高进场料令殖利率升幅有限。
美国公债收益率周二上涨，此前日本政府推出了财政刺激措施，削弱了对美国公债的需求，令较长期公债收益率升至逾一周最高水平。指标10年期公债 收益率触及六日高位的1.573%，尾盘报1.544%。
本地时间10:24，105/4殖利率走高0.65基点至0.6900%，成交113.5亿台币；五年公债105/8 殖利率升0.25基点至0.5205%，成交16.5亿台币；台股加权指数 则跌0.60%。
交易员预估，今日105/4、105/8殖利率主要交投区间料分别在0.68-0.70%、0.52-0.53%。
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--《综述》美国6月消费者支出增幅超预期，预示着第三季也会有不俗表现 (完) (记者 詹静宜; 审校 乔艳红)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。