《全球主要央行动态》--7月28日-8月4日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月28日-8月4日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

纽约联储总裁杜德利表示，美联储在考虑升息问题时应该保持谨慎，因美国经济仍面临风险。他的言论似乎在暗示年底前升息的可能性正在减弱。尽管杜德利表示，现在就排除2016年升息的可能性“为时尚早”，但鉴于英国公投脱欧带来的未知影响以及美元强势，升息造成负面冲击的可能性要大于正面冲击。杜德利表示，如果经济和劳动市场迅速改善，美联储将会更快升息。

芝加哥联储总裁埃文斯对今年稍晚升息给予温和支持，尽管他担心通胀仍低于2%的通胀目标。“我认为美国实体经济表现相当好，尤其是考虑到我们面临的所有阻力，”包括欧洲和中国经济增长放缓，埃文斯在芝加哥接受群访时说。“我确实认为今年升息一次可能是合适的，”他称，“即使我倾向于通胀表现更强之前不要升息。”

亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，在众多衡量经济状况的数据出炉以前，现在就排除美联储在9月会议上升息的可能性还为时尚早。他还称金融市场估值相对较高，并对此表达了关切。

达拉斯联储总裁柯普朗表示，美联储希望见到每月新增就业岗位能够”稳健高于“8.0-12.5万个，才有信心解除美国经济闲置产能问题。他称需要取得更多讯息才能了解国内生产总值(GDP)成长放缓与就业强劲增长间的关系，他并称鉴于各种全球风险及失衡情形，美联储在解除宽松政策时必须抱持耐心审慎态度。

另外柯普朗表示，汇市突然受到重创可能让中国的经济调整更加困难。柯普朗表示，一系列可能对美国造成负面影响的全球性风险仍未远去，需要密切关注。

**欧洲**

欧洲央行执委科尔表示，欧洲央行目前的负利率利大于弊，仍处于安全水准，但欧元区仍有可能陷入低利率陷阱。利率“在很长时间内保持在极低水准”，可能抑制银行业传导欧洲央行货币政策的能力，且有可能给金融稳定带来风险。科尔在美国耶鲁大学商学院的会议上表示，那样就会弊大于利。

瑞士央行总裁乔丹称，瑞郎兑欧元估值过高，央行有干预汇市的空间。“我们确信，鉴于瑞郎估值过高、负产出缺口和负通胀这样的困难局面，当前实施扩张性货币政策、负利率并保持干预意愿的做法是恰当的，”乔丹在出席一次央行官员国际会议时称。

**大中华区**

中国央行表示，下半年将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强政策的针对性和有效性；综合运用多种货币政策工具，保持流动性水平合理充裕，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

**日本和韩国**

日本央行宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。日本央行称，将会全面检视负利率及其大规模资产购买计划的效果，暗示或不久的将来会祭出更大刀阔斧的刺激措施。央行决定扩大ETF购买规模，从当前的3.3万亿(兆)日圆上调至6万亿日圆。此决定以7:2的票数通过。但央行继续以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币，包括日本政府公债在内的其他资产的购买速度也保持不变。日本央行在季度报告中维持对2017财年和2018财年通胀的乐观预估，还维持实现通胀率目标的时间表不变，但警告称不确定性可能导致实现目标的时间推迟。

日本央行总裁黑田东彦表示，央行下个月计划重新评估货币政策，并不会导致日本央行削弱刺激措施。当记者问到“全面检讨”是否可能导致缩减央行刺激措施时，黑田东彦回答“我不认为会变成那样。”

日本央行副总裁岩田规久男称，日本央行决定加强放松货币政策以防海外经济体带来的风险损及人气。岩田规久男称，需要谨慎关注英国退欧对全球经济的影响。他预计日本经济将维持逐步增长，并预计政府刺激支出将为当前及下一财年的增长做出很大贡献。岩田规久男称，日本央行的量化质化宽松有助于经济摆脱通缩，这点不容置疑；央行评估货币政策时将关注货币政策的传导机制及面临的阻力。

日本央行会议记录显示，央行委员会至少有两位委员在6月会议上对央行的行动表示质疑。这凸显了对于其政策可持续性的疑虑。在6月会议上，有一位委员呼吁日本央行减少购债，而另一位委员称央行已将关注焦点从购买资产转移到利率上。

韩国央行称，该国的负产出缺口料将在今年下半年扩大，并将延续到2017年底。这表明明年经济或许难以积聚起摆脱低增长所需的动能。韩国央行在其半年一次的货币政策报告中补充称，今年剩余时间国内消费料显示温和改善，但2016年资本投资将较去年“大幅下降”，因受企业重组及英国退欧影响。

**澳洲和新西兰**

澳洲央行将指标利率下调25个基点至纪录低位1.5%，为年内第二次调降，以避免经济陷入通缩，并抑制澳元过度涨势。“委员会判定，通过在本次会议上放松货币政策，经济可持续增长及通胀逐步回归至目标水准的前景将得到改善，”澳洲央行总裁史蒂文斯称，他同时指出通胀率将可能在较长一段时期内维持在低位。

在今年3月信息泄露事件后进行安全评估后，新西兰央行已决定取消媒体“限时发布”("lock-ups")利率决定和金融稳定报告的规定。

新西兰央行调查显示，新西兰短期通胀预期在第三季略较前季上升。这项季度预期调查显示，企业经理预测未来一年的平均年通胀率为1.26%，前次调查为1.22%。两年通胀预期则从1.64%略升至1.65%。

**其他央行**

俄罗斯央行维持指标利率在10.5%不变，将在评估通胀风险的基础上，考虑进一步降息的可能性。俄罗斯央行称，通胀预期下降的态势已停止；通胀形势和经济活动初步复苏符合自身的基本预估。俄罗斯央行称此次利率决定和维持温和偏紧的货币政策，有助于达成通胀目标。

泰国央行将政策利率维持在1.50%不变，称维持利率不变的决议获一致通过 。

印尼央行官员称有放宽货币政策的空间，央行正在寻找合适的时机。央行官员称，乐观认为经济增长将在2016年下半年加速 。

即将卸任的印度央行总裁拉詹表示，印度应迅速完成设置货币政策委员会(MPC)，使利率决议制定获得制度化，并将焦点放在控制通胀。拉詹希望在他9月作满三年任期之前，能见到委员会设立。印度央行与印度政府去年同意将组成一个政策决定小组，印度政府预定今年宣布委员会成员的最后名单。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......