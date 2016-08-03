欧洲金融：欧洲央行购买的公司债中有五分之一收益率低于零

* 以负收益率购买的公司债占比稍高于20%--ECB

* 收益率介于负0.3%至正3%

* 消费品业为最具代表性行业

路透法兰克福8月3日 - 欧洲央行(ECB)周三表示，其自6月起购买的公司债有五分之一收益率低于零，这引发了对于ECB是否有可能引发市场泡沫、以致于需要放缓购债步伐的质疑。

自6月将公司债纳入购买之列后，ECB总计购买了132亿欧元(148亿美元)的公司债。购买公司债旨在降低公司融资成本，以刺激就业和投资。

ECB周三在其经济公报中称，上述购买的公司债收益率介于负0.3%至正3%，其中稍高于两成收益率低于零。这是其首次公布购债细节。

ECB所购买的负收益率债券通常包括未来四年内到期的债券，以及高评级或由国家支持的公司所发债券，比如瑞士食品集团雀巢公司 、法国电力供应商Engie 。

自3月宣布购债计划以来，债券收益率一直在下降，表明ECB在降低利率方面取得了成功，至少在降低大公司市场融资成本方面取得了成功。

但那亦令人担心欧洲央行大量购债正将收益率推得过低，可能很快就不再能反映发行人的违约风险，并削弱借款人的市场纪律，最终导致泡沫。

据意大利裕信银行估计，欧洲央行购买的债券中，约十多种的收益率已低于所谓的无风险收益率，其中包括国营的德国铁路(Deutsche Bahn)发行的部分债券。无风险收益率是市场上用来衡量投资人承担信贷风险所能挣得报酬的指标。

“我们预期欧洲央行将放缓购债，因为如果维持当前购买数量，将得把许多公司债的价差推入负值，这样一来负价差就没有意义了。”裕信银行分析师Philip Gisdakis说。

欧洲央行报告中称，其信贷计划所购买债券的评级从“AA” 到“BBB-”，所购债券分布与所有符合购买资格的债券分布相符。

欧洲央行并称，联合利华(Unilever) 等消费品生产商发行的公司债占欧洲央行已购债券的28%，是最具代表性的类别，其次为公用事业公司债。