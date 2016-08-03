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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 11:53 BJT

中国新债：农发行下周一将增发至多240亿元五期固息债，期限1-10年

路透北京8月3日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(8日)招标增发至多240亿
元人民币五期固息债，期限包括一、三、五、七和10年。
    
    上述五期债分别为该行今年第19、20、21、17和18期增发债，票面利率分别为2.31%、2
.79%、2.96%、3.54%和3.58%。具体发行条款如下：  
 
                    2016年第19、20、21、17和18期增发债
   ----------------------------------------------------------------
    招标规模上限    1/3/5/7年：50亿；10年：40亿
    期限/计息方式   1/3/5/7/10年固息
    招标时间        1/3/5年：8月8日下午14:00-15:00
                    7/10年：8月8日下午14:00-15:30
    招标方式        单一价格中标(荷兰式)
    缴款日          8月10日  
    起息日          1/3/5年：7/27；7/10年：4/22
    发行期          8/9 -8/10
    上市日          8月12日
    基本承销额      无
    承揽费          1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15%
    ----------------------------------------------------------------(完)
                
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 (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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