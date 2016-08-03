《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月3日

中国政策：总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透香港8月3日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:38时,1港元=0 .85428人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元 B股股价(港 A/B股比价 ) 元) 深物业 13.91 7.24 2.25 南玻 11.07 6.46 2.01 深康佳 5.09 2.94 2.03 ST中华 12.10 5.45 2.60 ST中冠 10.91 4.66 2.74 深深宝 13.25 6.12 2.53 深华发 19.18 6.85 3.28 深赤湾 16.27 11.58 1.64 特力 66.40 22.08 3.52 飞亚达 11.29 6.98 1.89 一致药业 72.10 47.11 1.79 深深房 10.80 5.40 2.34 ST盛润 7.36 6.33 1.36 深南电 12.49 5.32 2.75 深纺织 13.31 7.71 2.02 方大集团 15.68 7.22 2.54 深国商 12.65 5.40 2.74 深赛格 10.86 5.27 2.41 宝石 12.97 6.52 2.33 小天鹅 34.95 26.95 1.52 粤高速 6.23 4.24 1.72 晨鸣纸业 8.87 6.31 1.65 ST珠江 9.84 5.83 1.98 美菱电器 6.75 4.63 1.71 大冷股份 10.46 6.05 2.02 粤电力 5.21 3.55 1.72 佛山照明 11.00 6.38 2.02 江铃汽车 24.39 17.66 1.62 沙隆达 10.68 6.79 1.84 苏常柴 8.41 4.78 2.06 威孚高科 20.37 15.79 1.51 古井贡酒 42.79 29.68 1.69 ST东海 12.69 6.34 2.34 长安汽车 16.29 13.00 1.47 京东方 2.33 2.00 1.36 鲁泰 11.35 9.90 1.34 本钢板材 5.72 2.43 2.76 张裕 40.29 23.13 2.04 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。