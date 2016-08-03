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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月3日

路透香港8月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地
时间16:11时，1港元=0.85446人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为28.92%，高于上交易日收盘的26.93%。
    
  公司名      A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                      4.33           4.39           1.15
 建设银行                                      5.06           5.27           1.12
 中国银行                                      3.34           3.22           1.21
 农业银行                                      3.11           2.87           1.27
 招商银行                                     17.07          16.70           1.20
 中信银行                                      5.90           4.91           1.41
 交通银行                                      5.61           5.29           1.24
 民生银行                                      9.15           8.16           1.31
 中国人寿                                     20.66          17.32           1.40
 中国平安                                     32.18          36.05           1.04
 中国太保                                     26.71          27.20           1.15
 中信证券                                     16.15          16.40           1.15
 新华人寿                                     39.54          27.65           1.67
 海通证券                                     15.22          12.68           1.40
 华能国际                                      7.16           4.72           1.78
 大唐发电                                      4.00           2.00           2.34
 华电国际                                      5.22           3.71           1.65
 中煤能源                                      5.67           4.01           1.65
 中国神华                                     14.96          14.68           1.19
 中国石油                                      7.22           5.21           1.62
 兖州煤业                                     11.71           4.78           2.87
 中国石化                                      4.78           5.50           1.02
 上海石化                                      6.20           3.88           1.87
 中海油服                                     12.08           5.87           2.41
 仪征化纤                                      3.89           1.45           3.14
 中国铝业                                      3.87           2.75           1.65
 江西铜业                                     14.68           9.01           1.91
 洛阳钼业                                      3.99           1.72           2.71
 紫金矿业                                      3.62           2.99           1.42
 马钢股份                                      2.59           1.75           1.73
 鞍钢股份                                      4.13           3.87           1.25
 重庆钢铁                                      2.52           1.64           1.80
 海螺水泥                                     16.23          20.70           0.92
 洛阳玻璃                                     26.62           4.40           7.08
 京城机电                                     10.82           3.17           3.99
 中联重科                                      4.16           2.64           1.84
 金隅股份                                      4.09           2.91           1.64
 中国国航                                      8.45           5.91           1.67
 东方航空                                      7.05           4.25           1.94
 南方航空                                      8.35           5.05           1.94
 中国远洋                                      5.19           2.68           2.27
 中海集运                                      4.04           1.63           2.90
 中集集团                                     13.72           8.88           1.81
 中海发展                                      6.37           4.54           1.64
 宁沪高速                                      8.91          11.06           0.94
 深高速                                        8.29           7.48           1.30
 成渝高速                                      4.65           2.66           2.05
 皖通高速                                     13.56           6.14           2.58
 广深铁路                                      4.05           3.82           1.24
 中国南车                                      9.02           7.08           1.49
 中国交建                                     10.64           8.62           1.44
 中国铁建                                      8.80           9.29           1.11
 中国中铁                                      6.81           5.75           1.39
 长城汽车                                     10.72           8.20           1.53
 比亚迪                                       58.84          48.25           1.43
 广汽集团                                     24.33           9.99           2.85
 青岛啤酒                                     29.26          27.10           1.26
 白云山                                       26.12          19.26           1.59
 新华制药                                     11.11           5.40           2.41
 海信科龙                                     11.00           4.71           2.73
 南京熊猫                                     15.51           6.24           2.91
 晨鸣纸业                                      8.87           6.58           1.58
 上海医药                                     20.37          18.74           1.27
 中兴通讯                                     14.32          10.42           1.61
 东方电气                                      9.85           6.06           1.90
 潍柴动力                                      9.24           9.76           1.11
 东北电气                                      5.93           2.63           2.64
 广船国际                                     28.84          11.34           2.98
 昆明机床                                      6.27           2.12           3.46
 一拖股份                                      9.30           4.00           2.72
 北辰实业                                      4.15           2.37           2.05
 创业环保                                      7.85           3.59           2.56
 中国中冶                                      3.73           2.39           1.83
 金风科技                                     15.29          11.16           1.60
 丽珠                                         47.75          38.85           1.44
 万科                                         17.88          18.02           1.16
 郑煤机                                        5.61           3.30           1.99
 大连港                                        2.42           1.59           1.78
 山东墨龙                                      8.25           3.11           3.10
 浙江世宝                                     29.88           9.05           3.86
 复星医药                                     20.97          18.48           1.33
 光大银行                                      3.82           3.40           1.31
 东江环保                                     18.85          12.64           1.75
 上海电气                                      8.11           3.21           2.96
 广发证券                                     16.21          16.98           1.12
 华泰证券                                     19.23          15.80           1.42
 东方证券                                     16.28           8.22           2.32
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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