欧股业绩：法国兴业银行第二季净利大增，受益于出售VISA股权

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透巴黎8月2日 - 法国第二大上市银行--法国兴业银行公布，第二季净利大幅增加，抵消了来自低利率以及疲弱交易收入的压力，主要受出售所持银行卡支付公司VISA Europe股权所带来的收益提振。
该行公布，第二季净利14.6亿欧元，营收69.8亿欧元，较上年同期增长8.1%。
该行称，第二季不计VISA交易以外的营收持稳，旗下国际零售银行及金融服务业务的业绩转强，帮助抵消了法国零售及投资银行业务的疲弱表现。
该行目前正在削减零售及投资银行成本，并重组其亏损的俄罗斯业务，旨在提升利润率。但是和其他银行一样，由于诉讼和监管费用上升，该行在达成目标方面较为吃力。
该行衡量股东资金创收表现的股东权益回报率(ROE)上半年为7.4%，低于上年同期的10.3%，凸显其所面临的挑战。(完) (编译 刘秀红；审校 艾茂林)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)周二发布的一份放贷调查报告显示，欧元区银行业继在2016年第四季收紧企业放贷标准后，料将在今年第一季放松信贷标准。
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