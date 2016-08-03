欧股业绩：法国兴业银行第二季净利大增，受益于出售VISA股权

路透巴黎8月2日 - 法国第二大上市银行--法国兴业银行公布，第二季净利大幅增加，抵消了来自低利率以及疲弱交易收入的压力，主要受出售所持银行卡支付公司VISA Europe股权所带来的收益提振。

该行公布，第二季净利14.6亿欧元，营收69.8亿欧元，较上年同期增长8.1%。

该行称，第二季不计VISA交易以外的营收持稳，旗下国际零售银行及金融服务业务的业绩转强，帮助抵消了法国零售及投资银行业务的疲弱表现。

该行目前正在削减零售及投资银行成本，并重组其亏损的俄罗斯业务，旨在提升利润率。但是和其他银行一样，由于诉讼和监管费用上升，该行在达成目标方面较为吃力。