欧股业绩：安盛保险上半年净利成长4%至32亿欧元，低于预估

路透巴黎8月3日 - 欧洲第二大保险商--法国安盛保险(Axa) 公布2016上半年净利成长4%，受房地产处置的收益提振，但因天然巨灾成本及资产管理收入减少而受抑制。

按固定汇率计算，该公司2016上半年净利成长4%至32亿欧元，低于路透调查平均预估的36亿欧元。

“我们实现有韧性的基础获利...尽管市场存在不利因素及天灾事件支出上升，”声明稿引述即将接任执行长的Thomas Buberl称。