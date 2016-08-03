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市场报道 | 2016年 8月 3日 星期三 14:39 BJT

欧股业绩：安盛保险上半年净利成长4%至32亿欧元，低于预估

路透巴黎8月3日 - 欧洲第二大保险商--法国安盛保险(Axa) 公布2016上半年净利成长4%，受房地产处置的收益提振，但因天然巨灾成本及资产管理收入减少而受抑制。

按固定汇率计算，该公司2016上半年净利成长4%至32亿欧元，低于路透调查平均预估的36亿欧元。

“我们实现有韧性的基础获利...尽管市场存在不利因素及天灾事件支出上升，”声明稿引述即将接任执行长的Thomas Buberl称。

天然巨灾费用主要是德国暴风雨和法国洪水相关支出，以及今年5月和6月比利时洪灾理赔较高。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)

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