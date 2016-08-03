欧股业绩：安盛保险上半年净利成长4%至32亿欧元，低于预估

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透巴黎8月3日 - 欧洲第二大保险商--法国安盛保险(Axa) 公布2016上半年净利成长4%，受房地产处置的收益提振，但因天然巨灾成本及资产管理收入减少而受抑制。
按固定汇率计算，该公司2016上半年净利成长4%至32亿欧元，低于路透调查平均预估的36亿欧元。
“我们实现有韧性的基础获利...尽管市场存在不利因素及天灾事件支出上升，”声明稿引述即将接任执行长的Thomas Buberl称。
天然巨灾费用主要是德国暴风雨和法国洪水相关支出，以及今年5月和6月比利时洪灾理赔较高。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)周二发布的一份放贷调查报告显示，欧元区银行业继在2016年第四季收紧企业放贷标准后，料将在今年第一季放松信贷标准。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选