主要国家经济指标预测--8月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月3日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,793 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,715 8月4日(四) 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 +0.4% +0.2% 零售贸易 第二季 +0.5% +0.5% 0545 瑞士消费者信心指数 第三季 -- 负15 1100 英国央行利率决定 8月 0.25% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 0-1-8 0-8-1 (升息-不变-降息) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 7月 -- 38,536 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月30日当周 26.5 26.6 四周均值(万人) -- 25.65 续请失业金人数(万人) 7月23日当周 213.0 213.9 1400 美国工厂订单(较前月) 6月 -1.8% -1.0% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.1% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 6月修正值 -- -4.0% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -3.9% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.2% 2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,654 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月3日(三) 0145 中国财新服务业采购经理人指数(PMI) 7月 51.7 -- 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 7月 52.0 51.0 0750 法国Markit服务业PMI 7月 50.5 50.3 综合PMI 50.1 50.0 0755 德国Markit服务业PMI 7月终值 54.4 54.6 综合PMI 55.3 55.3 0800 欧元区Markit服务业PMI 7月终值 52.9 52.7 综合PMI 53.2 52.9 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 47.4 47.4 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 持平 持平 (较上年同期) +1.6% +1.7% 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 526.8 -- 抵押贷款再融资指数 2,315.2 -- 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 7月 增加17.9 增加17.0 1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 7月终值 51.4 -- 综合PMI 51.8 -- 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 7月 55.5 56.0 企业活动分项指数 59.3 59.5 就业分项指数 51.4 -- 新订单分项指数 60.3 -- 投入物价分项指数 51.9 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 孙国玉/戴素萍；审校 汪红英)