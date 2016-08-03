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亚洲 | 2016年 8月 4日 星期四 07:18 BJT

****主要国家经济指标预测--8月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段    预估值       前值 
    
    8月3日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周         --    买超6,793
         外资投资日本股票(亿日圆)                               --    卖超2,715  　
    
    8月4日(四)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                        6月      +0.4%       +0.2%
             零售贸易                              第二季     +0.5%       +0.5%
    0545 瑞士消费者信心指数                        第三季       --         负15
    1100 英国央行利率决定                          　8月      0.25%       0.50%
                量化宽松规模(亿英镑)                          3,750       3,750
                货币政策委员会(MPC)投票结果                   0-1-8       0-8-1
                                                              (升息-不变-降息)
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)          7月        --       38,536
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)         7月30日当周      26.5        26.6
                       四周均值(万人)                           --        25.65
                 续请失业金人数(万人)         7月23日当周     213.0       213.9
    1400 美国工厂订单(较前月)                        6月      -1.8%       -1.0%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                         --        +0.1%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)         6月修正值       --        -4.0%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                       --        -0.5%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                       --        -3.9%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                 --        +0.2%
    2350 日本外汇储备(亿美元)                        7月        --       12,654
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值       预估值 
    
    8月3日(三) 
    0145 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)           7月        51.7         --
    0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI                 7月        52.0        51.0        
    0750 法国Markit服务业PMI                         7月        50.5        50.3        
                   综合PMI                                      50.1        50.0        
    0755 德国Markit服务业PMI                     7月终值        54.4        54.6        
                  综合PMI                                       55.3        55.3        
    0800 欧元区Markit服务业PMI                   7月终值        52.9        52.7        
                    综合PMI                                     53.2        52.9        
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                    7月        47.4        47.4        
    0900 欧元区零售销售(较前月)                      6月        持平        持平       
                      (较上年同期)                             +1.6%       +1.7%       
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周       526.8         --
                抵押贷款再融资指数                           2,315.2         --
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)               7月  　增加17.9    增加17.0   
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)     7月终值        51.4         --
                   综合PMI                                      51.8         --
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数           7月        55.5       56.0         
                              企业活动分项指数                  59.3       59.5         
                              就业分项指数                      51.4        --         
                              新订单分项指数                    60.3        --         
                              投入物价分项指数                  51.9        -- (完)             
 
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 孙国玉/戴素萍；审校 汪红英)

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