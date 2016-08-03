欧股业绩：荷兰国际集团第二季净利大增近27%，超出市场预期

路透阿姆斯特丹8月3日 - 荷兰最大的金融服务公司--荷兰国际集团(ING) 周三公布，第二季净利增加近27%，超出市场预期，得益于放款强劲增长。

荷兰国际集团发布公告称，第二季基本净利为14亿欧元(15.7亿美元)，金融市场业务表现好转提振其银行业务。

路透之前访问的分析师平均预计，该银行第二季基本净利为10.6亿欧元，或下降约5%。

该银行并未给出财测，但执行长Ralph Hamers表示，“考虑到英国公投退欧带来的经济冲击以及低利率，业务环境依然困难”。

“2016年第二季我们的核心放款增加148亿欧元，增长遍及多个地区和行业，”荷兰国际集团说。