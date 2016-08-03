欧股业绩：荷兰国际集团第二季净利大增近27%，超出市场预期

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透阿姆斯特丹8月3日 - 荷兰最大的金融服务公司--荷兰国际集团(ING) 周三公布，第二季净利增加近27%，超出市场预期，得益于放款强劲增长。
荷兰国际集团发布公告称，第二季基本净利为14亿欧元(15.7亿美元)，金融市场业务表现好转提振其银行业务。
路透之前访问的分析师平均预计，该银行第二季基本净利为10.6亿欧元，或下降约5%。
该银行并未给出财测，但执行长Ralph Hamers表示，“考虑到英国公投退欧带来的经济冲击以及低利率，业务环境依然困难”。
“2016年第二季我们的核心放款增加148亿欧元，增长遍及多个地区和行业，”荷兰国际集团说。
剔除2016年上半年的净利25.5亿欧元，该银行的普通股权一级资本比率升至13.1%。(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)周二发布的一份放贷调查报告显示，欧元区银行业继在2016年第四季收紧企业放贷标准后，料将在今年第一季放松信贷标准。
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