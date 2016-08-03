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市场报道 | 2016年 8月 3日 星期三 15:18 BJT

《汇市简讯》欧元/美元涨势遭遇强劲技术阻力

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* 欧元/美元周二触及英国公投退欧以来新高1.1234，此后回落

* 今日波动于1.1226-01。上行阻力较为强劲。美元指数脱离低位

* 未能站上6月24日跌势的61.8%费波纳奇回档位1.1231

* 100日移动均线切入位报1.1237，日线图云区顶端在1.1264

* 云区底部1.1171及低于1.1160的55日移动均线切入位提供技术支撑(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 徐文焰)

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