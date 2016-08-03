《汇市简讯》欧元/美元涨势遭遇强劲技术阻力

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
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* 欧元/美元周二触及英国公投退欧以来新高1.1234，此后回落
* 今日波动于1.1226-01。上行阻力较为强劲。美元指数脱离低位
* 未能站上6月24日跌势的61.8%费波纳奇回档位1.1231
* 100日移动均线切入位报1.1237，日线图云区顶端在1.1264
* 云区底部1.1171及低于1.1160的55日移动均线切入位提供技术支撑(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 徐文焰)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)周二发布的一份放贷调查报告显示，欧元区银行业继在2016年第四季收紧企业放贷标准后，料将在今年第一季放松信贷标准。
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