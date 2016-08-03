更新版 1-台湾货币市场：钱淹市场拆款利率仍持稳，短票及RP利率低位成交渐增

中国政策：总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
* 市场更浮滥，资调人员积极推销惟效果有限
* 钱多惟拆款利率无大变化，与上日水准一致
* 资金非常浮滥，短票仅少数成交于0.30%
* RP市场资金普遍偏多，成交区间低位渐增 (更新拆款及央行定存单发行细节)
记者 罗两莎
路透台北8月3日 - 台湾银行间拆款利率周三仍持稳。资金调度人士表示，今天市场资金非常浮滥，银行资调人员四处打电话积极推销资金惟效果有限，不少银行到期均未全数续做，利率则无大变化。
他们指出，外资大举汇入、上市柜现金股利陆续入帐，加上央行续采宽松政策，近日银行体系超额准备大幅飙高，整个市场几乎被钱淹没。
〞钱很多啊，今天很多人打来问我要不要钱，就连不曾打来的都打来了。〞一中型银行资调人员说。
他们表示，今天市场资金非常非常多，主要是央行一年期1,600亿台币定存单今天到期，但明天才要发行，以致资金更为浮滥，但七天期拆款利率还是开在昨日水准为0.29%。
一大型银行资调人员即称，今天拆款均以续拆为主，但还是有很多人还钱，〞还钱的银行还跟我说：我积数好多喔，拜托先还你；现在最诡异的是：不是拜托要借钱，而是拜托还钱！〞
一大票券公司资调人员指出，因近日发票量不大，票券商资金缺口较小，且市场资金非常浮滥，〞今天几乎是一开门(资金缺口)就平了。〞
本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.750 31.680 台湾加权股价指数<.TWII 9,001.71 9,068.76 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.179% 利率
--隔夜拆款利率区间 0.179-0.200% 0.177-0.210%
--一周拆款利率区间 0.179-0.300% 0.178-0.300%
--两周拆款利率区间 0.200-0.290% 0.180-0.290%
**短票0.30%利率不多见**
短票方面，票券商交易员表示，今天市场钱多到不行，票都不够卖，利率大都成交于较低水准，自保30天期短票利率大都落在0.28-0.29%，仅剩少数成交于0.30%。
他们指出，由于资金去化困难，越来越多银行能接受0.30%以下的的利率。
〞大家钱都涌进来了，民间、银行到投信都收很多，我这里已经没有0.30%的了。〞一大型票券公司交易员说。
据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日0.29%，区间在0.25-0.35%，成交量为50.94亿台币；前日则在0.296%，区间在0.28-0.30%，成交量40.79亿台币。
台湾央行周三发行2,353.5亿台币定存单，较今日到期定期存单金额3,820.5亿台币，发行余额大减1,467亿。周四央行存单到期金额1,925亿台币，周五为38亿。
拆款中心资料 显示，周三超额准备为612亿台币，累计超额准备1兆2,428亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆4,707亿台币。
**RP利率低位成交增多**
债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天投信和寿险公司持续偏多钱，尤其是投信公司钱更是多到不行，利率亦反应市场资金状况，成交于区间低位的逐渐增多。
一票券公司交易员指出。今天一大早就没有票也没有券，手上的票都被抢光了，就连先前缺钱的投信公司也突然变得有钱了。
〞有投信来跟我说，他终于爬起来了，但我都没有票啊；我回他说：你爬起来，我们都飞起来了，你觉得我们会有票给你吗？〞该交易员说。
今天有两档债券交割，分别是：摩根大通发行的30年债券，金额为5亿美元；以及加拿大皇家银行伦敦分行发行的30年期债券，金额为3亿美元；另周五有105/10期30年公债交割，金额300亿台币。
今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率落在0.27-0.28%，上日在0.27-0.29%；与银行承作的公债RP利率主要成交在0.29%，上日亦同。而短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，上日亦同。
今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率在上日水准0.21-0.23%；短天期公司债附买回利率主要成交在亦同于上日的0.21-0.25%。(完) (审校 张喜良)
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