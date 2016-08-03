台湾债市：10年公债殖利率连两日收高，短线抛补买盘进场收敛升幅

* 10年债殖利率连两日随美债微收高
* 买盘逢高进场收敛升幅并活络交易
* 明日105/4殖利率暂看在0.68-0.70%
路透台北8月3日 - 台湾10年期公债105/4 周三殖利率连两日微收高。交易员称，此前日本公债遭抛售拖累美债殖利率急弹，台债也受到全球债市空方氛围增温影响，令主流券殖利率联袂走高逼近区间高位，吸引短线抛补的买盘进场略收敛升幅并带动交投转趋活络。
他们指出，由于整体市场资金情势宽松又欠缺去化管道，105/4殖利率盘中趋升靠向0.70%随即吸引买盘进驻，压抑该券殖利率暂在0.70%下方狭幅整理。
〞短线还是要观察国际盘，美债殖利率如果续弹，105/4还是可能升破0.70%。〞一位大型银行台债交易员说。
至于近期五年IRS(利率互换)已从波段低位走高约6个基点至0.735%，因其弹幅较大引发市场关注。有大型银行交易员透露，因美国对货币型基金规范改变，使得90天期LIBOR(伦敦银行同业拆放利率)走扬，才会牵动短线五年IRS弹幅较高。
另位大型证券交易员指出，因10年新券将于月中展开发行前交易，换券压力略为带动同为10年券的105/4殖利率小碎步走扬；不过该券筹码未见松动迹象，近期多方仍伺机逢高进场料令殖利率升幅有限。
台湾银行间隔夜拆款利率 周三开在0.179%，创三周高位。 交易员认为，台债对央行引导隔拆利率开盘价的议题已逐渐钝化，除非开高升破1.80%或是开低跌破0.175%才会掀起波澜。
美国公债收益率周二上涨，此前日本政府推出了财政刺激措施，削弱了对美国公债的需求，令较长期公债收益率升至逾一周最高水平。指标10年期公债 收益率触及六日高位的1.573%，尾盘报1.544%。
此外，台湾股市周三连续第二日收低。分析师表示，昨晚美股续跌打击今日包括台股在内的亚洲股市表现，但大盘逢低仍见承接买盘，使得指数终场守稳9,000点关卡。
交易员预估，明日105/4期殖利率区间料在0.68-0.70%；而五年券105/8 殖利率区间则暂看在0.51-0.53%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年 期别 (基点) (亿台币)
期
5 105/8 +0.20 0.5200% 0.5190-0.5327% 20.5
10 105/4 +0.54 0.6889% 0.6875-0.6988% 142.0
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30 105/10 1.3825%
20 105/9 没有成交
10 105/4 0.6889%
5 105/8 0.5200%
3 105/1 没有成交
2 105/3 没有成交
(完)
(记者 詹静宜；审校 张喜良)