金属期市：美元反弹打压伦铜下跌，夏季清淡市况持续

中国政策：总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
“我认为市场已经反映了近期降息降准的可能性，或许市场正在观察这只是口头说说还是将会实际采取行动，”悉尼澳新银行(澳盛/ANZ)分析师Daniel Hynes表示。
“市场还没有急速窜升，但这并不令我感到意外。虽然我们正经历季节性的需求疲软，我认为价格坚挺的事实暗示着外界对于基本金属抱持些许乐观看法。”
0728GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.7%，报每吨4,857美元，上日收盘近持平。
沪铜 下跌0.4%至每吨37,790元人民币。上海期铝 及期铅 亦下跌1%，其他合约跌幅相对较小。
油价本周跌破每桶40美元之后，金属价格便一直受到能源价格牵制，而北半球进入夏季制造业需求放缓也压抑金属价格。
LME期锌 、期铅 及期镍 都下跌约1%。
美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示，在众多衡量经济状况的数据出炉以前，现在就排除美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月会议上升息的可能性还为时尚早。
全球矿业巨头力拓 周三公布的半年度业绩创12年来最差，较上年同期大跌47%，因铁矿石和铜价下跌。不过业绩没有担心的那么差，该公司公布的派息也高于预期。
此外，三井物产 表示，智利Caserones铜矿脉目前产能利用率约80%，该公司将致力于进一步强化其竞争力。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/张明钧; 审校 蔡美珍/高琦)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。