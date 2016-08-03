金属期市：美元反弹打压伦铜下跌，夏季清淡市况持续

“我认为市场已经反映了近期降息降准的可能性，或许市场正在观察这只是口头说说还是将会实际采取行动，”悉尼澳新银行(澳盛/ANZ)分析师Daniel Hynes表示。

“市场还没有急速窜升，但这并不令我感到意外。虽然我们正经历季节性的需求疲软，我认为价格坚挺的事实暗示着外界对于基本金属抱持些许乐观看法。”

0728GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下滑0.7%，报每吨4,857美元，上日收盘近持平。

沪铜 下跌0.4%至每吨37,790元人民币。上海期铝 及期铅 亦下跌1%，其他合约跌幅相对较小。

油价本周跌破每桶40美元之后，金属价格便一直受到能源价格牵制，而北半球进入夏季制造业需求放缓也压抑金属价格。

LME期锌 、期铅 及期镍 都下跌约1%。

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示，在众多衡量经济状况的数据出炉以前，现在就排除美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月会议上升息的可能性还为时尚早。

全球矿业巨头力拓 周三公布的半年度业绩创12年来最差，较上年同期大跌47%，因铁矿石和铜价下跌。不过业绩没有担心的那么差，该公司公布的派息也高于预期。

此外，三井物产 表示，智利Caserones铜矿脉目前产能利用率约80%，该公司将致力于进一步强化其竞争力。(完)

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