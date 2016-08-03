欧洲汇市：英镑兑美元从三周高位回落，静待服务业PMI提供指引

“我们预计英镑将进一步下跌，”高盛分析师在给客户的早间报告中称；此前市场预期未来三个月英镑兑美元将跌至1.20，一年后将反弹至1.25，分析师称他们对这一预估感到满意。

多数大型银行持相似的观点，但看空英镑的过多押注，使英镑7月初以来的下跌之路崎岖难行。

英镑兑美元 在伦敦市场早盘跌0.4%，至1.3307美元，但仍较英国6月公投退欧后的低点高出0.05美元。

过去两周来英镑兑欧元 持续下跌，但最新报价0.8422英镑仍高于7月6日触及的低点0.8629。

英央行周四料自2009年以来首次降息，一些人甚至预期该央行将宣布大举扩大购债规模。(完)

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