欧洲汇市：英镑兑美元从三周高位回落，静待服务业PMI提供指引

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
“我们预计英镑将进一步下跌，”高盛分析师在给客户的早间报告中称；此前市场预期未来三个月英镑兑美元将跌至1.20，一年后将反弹至1.25，分析师称他们对这一预估感到满意。
多数大型银行持相似的观点，但看空英镑的过多押注，使英镑7月初以来的下跌之路崎岖难行。
英镑兑美元 在伦敦市场早盘跌0.4%，至1.3307美元，但仍较英国6月公投退欧后的低点高出0.05美元。
过去两周来英镑兑欧元 持续下跌，但最新报价0.8422英镑仍高于7月6日触及的低点0.8629。
英央行周四料自2009年以来首次降息，一些人甚至预期该央行将宣布大举扩大购债规模。(完)
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路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)周二发布的一份放贷调查报告显示，欧元区银行业继在2016年第四季收紧企业放贷标准后，料将在今年第一季放松信贷标准。
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