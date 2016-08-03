更新版 1-中国汇市：人民币放量收七连升，离岸美元掉期因发改委宽松表态一度大跌

* 人民币连七日收升，与中间价均创近一个半月新高

* 客盘购汇仍偏多，大行继续提供美元流动性

* 离岸美元掉期因发改委宽松表态一度大跌

* 机构在6.63元整数关口附近倒量，贡献部分成交量

* 扭转贬值预期仍较难，人民币续升空间料有限 (新增评论和收盘报价)

路透上海/北京8月3日 - 人民币兑美元即期 周三较上日收盘价连七日收升，与中间价均创近一个半月新高；成交突破300亿美元创逾三周新高。交易员称，中间价借美元指数弱势反弹，但汇价连续升值对实需购汇价格优势日盛，客盘购汇偏多，大行仍需提供美元流动性确保汇价基本稳定。

他们并指出，部分机构在6.63元整数关口附近参与倒量，是成交大扩的部分原因。近期美指连续调整已基本反映欠佳经济表现，但人民币扭转贬值预期仍较难，续升空间较有限。而今早发改委发文称“择机进一步实施降息、降准政策”导致离岸美元/人民币掉期点大跌，午盘则逐渐收复跌幅。

“这几天离岸掉期点都在跌，市场近期又不看空人民币了，市场情绪被央妈（央行）通过调整中间价给改变了。”一中资行海外机构的交易员称，“掉期点反映implied interest，离岸掉期下滑可能跟发改委降息降准的言论有关。”

中国国家发改委周三称，要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息、降准政策；加快民营银行审批节奏，鼓励商业银行创新信贷产品和担保方式。 但傍晚发改委删除了文章中“降准降息”的表述。

亦有股份行交易员表示，今日发改委降息降准的说法对即期市场并没有影响，但即期市场成交突破300亿美元，一方面是大行维稳的力度较大，另一方面也可能与机构倒量有关。

“人民币最近升值主要是跟随美指变动，近期可能还会小幅调升，但也升不到哪去。”一中资行交易员称，“不过感觉最近客盘的体量整体下来了。”

全球汇市方面，美元周三小升，但兑一篮子货币仍接近六周低点，市场认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将会较晚而非较早升息的看法，持续令美元承压。

“受美联储升息预期的提振，美元经历了一段看涨，现在则准备好进行修正。但我认为美元不会自当前水准下跌太多。美国经济可能看似疲弱，但并没有陷入下降趋势。并且，美元还是避险货币。”Brown Brothers Harriman的资深汇市分析师Masashi Murata表示。

一项路透调查显示，中国人民币兑美元一年料贬值逾3%，贬幅大于一个月前的预期，因中国经济苦于维持动能不易，而美元则因美国终将升息的看法而走高。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.06%至94.83；SDR篮子指数微跌至95.52，BIS篮子指数微升至95.51。 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格<CNY=CFX 6.6308 6.6389 0.12%

S>

中间价 6.6195 6.6451 0.39% 成交额<CNYSPTVOL=CFX 306.52亿美元 208.52亿美元

T>

日内波动幅度(pips) 99 日低6.6339 日高6.624

今年以来升贬幅度 -2.07% 2005年汇改以来升贬幅 24.82%

度 一年期美元/人民币掉 645

期

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.6359 6.6335 一年期NDF<CNY1YNDFOR 6.768 6.7725

=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.629；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。