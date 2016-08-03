欧元债市：德国公债收益率小跌，观望两年期新债发行表现

中国政策：支持外商投资企业拓宽融资渠道，可依法依规在主板等挂牌--国务院
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
欧洲央行自2015年5月以来一直购买欧债，致力于拉低借贷成本并提振欧元区经济成长及通胀，但购债活动料将在夏季放缓。
德国10年期公债收益率 跌0.8个基点至略高于负0.1%，曾在7月6日触及年内最低负0.204%。
根据路透数据，德国最新发行的定于2026年8月到期的10年期公债 收益率为负0.04%，下降1个基点。
德国30年期公债收益率 下降0.4个基点至0.437%，周二曾有较为强劲表现。
一些分析师谨慎认为，不应过度解读周二走势，称当日走势因市场交投淡静而被夸大。
“即便欧洲量化宽松(QE)步伐放缓，也将足以使核心收益率维持在可控范围，未来几周并不会看到收益率进一步劲升,”荷兰安智银行驻阿姆斯特丹资深利率策略师Martin van Vliet称。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 于春红/艾茂林)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)周二发布的一份放贷调查报告显示，欧元区银行业继在2016年第四季收紧企业放贷标准后，料将在今年第一季放松信贷标准。
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