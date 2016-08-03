欧元债市：德国公债收益率小跌，观望两年期新债发行表现

欧洲央行自2015年5月以来一直购买欧债，致力于拉低借贷成本并提振欧元区经济成长及通胀，但购债活动料将在夏季放缓。

德国10年期公债收益率 跌0.8个基点至略高于负0.1%，曾在7月6日触及年内最低负0.204%。

根据路透数据，德国最新发行的定于2026年8月到期的10年期公债 收益率为负0.04%，下降1个基点。

德国30年期公债收益率 下降0.4个基点至0.437%，周二曾有较为强劲表现。

一些分析师谨慎认为，不应过度解读周二走势，称当日走势因市场交投淡静而被夸大。

“即便欧洲量化宽松(QE)步伐放缓，也将足以使核心收益率维持在可控范围，未来几周并不会看到收益率进一步劲升,”荷兰安智银行驻阿姆斯特丹资深利率策略师Martin van Vliet称。(完)

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