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市场报道 | 2016年 8月 3日 星期三 17:15 BJT

全球贵金属：8月1日SPDR黄金持仓增0.62%，iShares白银持仓降0.04%

路透8月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一增加0.62
%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量减少0.04%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期          变动     增减
    SPDR      31,185,505.3  8月2日  30,994,601.9  8月1日       190,903.4   0.62%
    iShares  350,815,154.6  8月2日 350,955,822.6  8月1日      -140,668.0  -0.04%  (完)
         
    贵金属报导      基本金属报导     
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    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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