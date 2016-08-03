更新版 1-港股业绩：恒生银行中期核心净利同比下降15%，下半年拨备情况较不明朗

(新增记者会内容)

路透香港8月3日 - 汇丰控股 的香港分支--恒生银行 周三公布，今年上半年净利同比大跌60%，但撇除特殊项目的核心净利跌幅为15%；该行高管指出，受中国国企重组及行业调整影响，预料下半年的拨备情况比较不明朗。

恒生银行副董事长兼行政总裁李慧敏在记者会上称，该行于6月末的总减值贷款较去年末增加36%，总减值贷款对总客户贷款比率0.55%亦明显高于去年末的0.4%，反映内地信贷环境更具挑战，尤其是国企债务情况转坏，该行遂采取保守做法对产能过剩企业贷款作出拨备。

“下半年的拨备情况比较不明朗，因国企重组持续，且各行业仍在调整之中。”她说。

她并指出，该行上半年的总客户贷款较去年底减少2%，主要受累于在香港以外使用贷款下跌8%，因跨境资金活动减少及客户因应人民币汇率走势而提前偿还外币贷款。

恒生的业绩公告显示，2016年1-6月净利为80.05亿港元，上年同期则为200.48亿港元；如不包括于去年出售部分兴业银行 股权带来之收益106.36亿港元，股东应得溢利及每股盈利均较去年同期下跌15%。

董事局建议派发第二次中期股息每股1.1港元。上半年每股派息合共2.2港元，期内每股盈利4.19港元。

李慧敏称，由于去年上半年投资市场蓬勃加上市况特殊，形成一个较高之基数，相比之下今年上半年盈利及收入均有减少，但与去年下半年比较，期内净营业收入、营业溢利及净利都有满意增长。上半年的非利息收入下跌31%。

“贷款息差持续受压，本行透过有效之资产负债管理，以及改善资产负债组合之回报，以维持净利息收益率。”她说。该行于今年上半年的净利息收益率为1.85%，而2015年上、下半年分别为1.86%及1.80%。

于6月末，该行之总资本比率为21.2%，略低于去年末的22.1%；普通股权一级资本比率为16.8%，一级资本比率为18.1%，此两项比率于去年底分别为17.7%及19.1%。上半年的平均普通股股东权益回报率为12.4%。

恒生中午发表业绩后，午盘股价跌幅略为扩大，终场收跌2.31%，报135.1港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯/乔艳红)