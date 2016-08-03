欧洲已公布经济指标--2016/8/3

欧元区金融：第一季银行业放贷标准料放松，贷款量预计增加--ECB报告
路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)周二发布的一份放贷调查报告显示，欧元区银行业继在2016年第四季收紧企业放贷标准后，料将在今年第一季放松信贷标准。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第二季 +0.3 p +0.6 r +1.6 p 英国 第二季 +0.6 p +0.4 f +2.2 p 德国 第一季 +0.7 f-@ +0.3 f-@ +1.3 f-u 法国 第二季 持平 p +0.7 r -- 意大利 第一季 +0.3 f +0.2 r +1.0 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 7月 +0.2 f +0.2 p 英国 6月 +0.2 +0.2 +0.5 德国 7月 +0.3 p +0.1 f +0.4 p 法国(HICP) 7月 -0.4 p +0.1 f +0.4 p 意大利(HICP) 7月 -1.8 p +0.2 f -0.1 p 生产者物价指数(PPI) 欧元区 6月 +0.7 +0.6 -3.1 英国 6月 +0.2 u +0.1 ur -0.4 u 德国 6月 +0.4 +0.4 -2.2 法国 6月 +0.4 +0.3 -3.1 意大利 6月 +0.5 +0.6 r -3.0 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 6月 10.1 10.1 英国 3-5月 4.9 5.0 德国 7月 6.1 @ 6.1 @ 法国 第一季 10.2 10.2 r 意大利 6月 11.6 11.5 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)周二发布的一份放贷调查报告显示，欧元区银行业继在2016年第四季收紧企业放贷标准后，料将在今年第一季放松信贷标准。
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* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前