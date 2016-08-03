CNH动态：一年期掉期跌至逾两年低点，料因发改委稍早呼吁择机降准降息

路透北京8月3日 - 离岸市场美元兑人民币CNH一年期掉期 周三连续第四日下跌，跌幅扩大并创逾两年低点。交易员指因是受到国家发改委释放宽松信号的影响，亦有近期离岸人民币贬值预期缓解的因素。

他们并称，最近几日离岸美元兑人民币掉期持续下滑，主要是因为最近在岸人民币中间价持续走强，令离岸贬值预期不断消弭，市场情绪亦被中间价的强势所影响；而今日发改委言论加剧中国降息降准预期，从而打击美元掉期点子。

北京时间17:00，离岸美元兑人民币一年期掉期 报1,088.75点，盘中一度跌至1,032.5点。而在岸美元兑人民币一年期掉期 则变动不大。

“估计对onshore这边发改委的言论有一个过激的反应，要继续降息，本来离岸掉期点相对高一点，今天下来得也是挺快的，不过挺奇怪onshore没什么反应。”一外资行交易员称。

他并表示，offshore的反应一般会比在岸更为激进一些，估计在岸也会逐渐反应这一消息的，现在市场还在观望中。

另有中资行海外分行的人士亦指出，“早上看到（离岸市场上）不少人在卖远期，而且都是境内的name在卖。”

素有“小国务院”之称的中国国家发改委周三表示，投资下行压力不容忽视，要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息、降准政策。 不过，发改委网站稍晚重新刊发新闻稿，删除了“择机进一步实施降息降准政策”的表态。

业内人士指出，由于境内远期征收风险保证金以及监管有所收紧的影响，不少企业都选择去离岸进行衍生品交易，相对而言，离岸的衍生品市场更为活跃；也正因为这个原因，离岸掉期对在岸的影响亦有所下降，因为套利盘已经非常稀少。

“离岸对在岸的影响不大，没法影响，一共在400-500个点差，套利盘不存在的时候，离岸对在岸的影响相当有限，除非有特别异常剧烈波动，...现在就是各自波动各自的。”上述外资行交易员称。

北京时间17:19，境内美元/人民币一周期掉期 报16点，一个月期 报68点，一年期 报645点，较上周三分别涨14.29%、涨17.24%和涨17.92%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.375/4.725，较上周三小升；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为3.900/4.500，较上周三小跌。