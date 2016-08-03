CNH动态：一年期掉期跌至逾两年低点，料因发改委稍早呼吁择机降准降息

中国政策：总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透北京8月3日 - 离岸市场美元兑人民币CNH一年期掉期 周三连续第四日下跌，跌幅扩大并创逾两年低点。交易员指因是受到国家发改委释放宽松信号的影响，亦有近期离岸人民币贬值预期缓解的因素。
他们并称，最近几日离岸美元兑人民币掉期持续下滑，主要是因为最近在岸人民币中间价持续走强，令离岸贬值预期不断消弭，市场情绪亦被中间价的强势所影响；而今日发改委言论加剧中国降息降准预期，从而打击美元掉期点子。
北京时间17:00，离岸美元兑人民币一年期掉期 报1,088.75点，盘中一度跌至1,032.5点。而在岸美元兑人民币一年期掉期 则变动不大。
“估计对onshore这边发改委的言论有一个过激的反应，要继续降息，本来离岸掉期点相对高一点，今天下来得也是挺快的，不过挺奇怪onshore没什么反应。”一外资行交易员称。
他并表示，offshore的反应一般会比在岸更为激进一些，估计在岸也会逐渐反应这一消息的，现在市场还在观望中。
另有中资行海外分行的人士亦指出，“早上看到（离岸市场上）不少人在卖远期，而且都是境内的name在卖。”
素有“小国务院”之称的中国国家发改委周三表示，投资下行压力不容忽视，要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息、降准政策。 不过，发改委网站稍晚重新刊发新闻稿，删除了“择机进一步实施降息降准政策”的表态。
业内人士指出，由于境内远期征收风险保证金以及监管有所收紧的影响，不少企业都选择去离岸进行衍生品交易，相对而言，离岸的衍生品市场更为活跃；也正因为这个原因，离岸掉期对在岸的影响亦有所下降，因为套利盘已经非常稀少。
“离岸对在岸的影响不大，没法影响，一共在400-500个点差，套利盘不存在的时候，离岸对在岸的影响相当有限，除非有特别异常剧烈波动，...现在就是各自波动各自的。”上述外资行交易员称。
北京时间17:19，境内美元/人民币一周期掉期 报16点，一个月期 报68点，一年期 报645点，较上周三分别涨14.29%、涨17.24%和涨17.92%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.375/4.725，较上周三小升；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为3.900/4.500，较上周三小跌。
一项路透调查显示，中国人民币兑美元一年料贬值逾3%，贬幅大于一个月前的预期，因中国经济苦于维持动能不易，而美元则因美国终将升息的看法而走高。过去一周访问逾50位汇市分析师的调查显示，人民币兑美元到10月底时料跌至6.70，之后快速下跌，明年此时将跌至约6.85。 （完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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