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市场报道 | 2016年 8月 3日 星期三 17:30 BJT

《汇市简讯》英镑/美元逼近1.3365阻力位，突破后料试探1.34美元

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* 英镑/美元上涨逼近1.3365美元，因英国服务业PMI未下修带来宽慰

* 英镑周一受到冲击，因当日英国制造业PMI遭下修

* 1.3365为周二英镑空头遭挤压后所及高位

* 1.34及1.35为接下来的阻力位

* 英国央行货币政策委员会(MPC)周四开会，料降息25个基点至0.25%(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 徐文焰)

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