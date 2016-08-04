台湾货币市场：拆款需求增多但利率持稳，RP市场钱多券少利率稳中趋跌

* 拆款市场需求增多，利率大致持稳 * 资金充沛，短票利率大都低于0.30% * RP市场钱多券少，利率稳中趋跌 记者 罗两莎 路透台北8月4日 - 台湾银行间拆款利率周四大致持稳。资金调度人士指出，今天市场 资金依旧非常宽松，但拆款市场需求较先前旺盛，不仅到期大都能续做，且有新增的拆借， 资金也比较好消化，利率则大致持稳。 他们表示，央行今天发行1,600亿台币一年期定存单，带动银行拆借需求，惟市场资金 宽松，有需求者也很容易调到钱。 〞今天续满顺利的，拆款到期全部续做，满开心的，这是一早的好消息。〞一位大型银 行资调人员说。 票券商资调人员亦称，今天市场资金还是很多，钱多好拿钱，利率则是持稳稍有微幅拉 低的感觉，7天拆款利率大都在0.29%，但有少数行库悄悄拉低至0.28-0.27%。 本地时间12:26 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.701 31.750 台湾加权股价指数<.TWII 9,004.08 9,001.71 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.200% 0.179-0.200% --一周拆款利率区间 0.180-0.300% 0.179-0.300% --两周拆款利率区间 0.200-0.300% 0.200-0.290% **短票利率大都跌破0.30%** 短票方面，票券商交易员指出，今天市场资金相当充沛，且预估本月应无紧缩因素，特 别是本月到期的90甲6期公债，高达500亿台币本金上旬即出笼；另上市柜公司现金股利高峰 已过，除26日有中华电、和硕、广达和中信金等多档上市柜公司合计将发放约850亿台币现 金股利外，其他应无导致市场趋紧的因素。 他们说，由于潜在资金趋紧因素不多，亦使越来越多银行愿意接受低于0.30%的利率。 〞钱很多，今天很多一线银行加入0.28-0.29%行列。〞一位大型票券公司交易员说说。 他并称，8月暂无特殊紧缩因素，资金浮滥情况短期内恐不会改善，原坚持在0.30%的银 行态度始软化，〞越来越多人认同0.28-0.29%的利率了，0.30%我们都不做了。〞 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.291%，区间在0.25-0.30%， 成交量为80.80；前日加权平均利率为0.29%，区间在0.25-0.35%，成交量为50.94亿台币。 今日央行定存单到期金额为1,925亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)1,335.3亿台币，周五38亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为579亿台币，累计超额准备1兆2,403 亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆4,682亿台币。 **RP利率稳中趋跌** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，市场资金非常充沛，但为维击与客户的 关系，今天未进一步拉低利率。 票券商交易员亦称，因市场钱依旧很多，尤其是银行体系，目前除与银行承作的公债RP 利率与银行议价成功，自原来的0.30%往下拉至0.29%外，其余大致持稳。 〞今天也是顺顺的做，利率先没动啦，再动下去客人就会不开心了。〞一位大型证券商 交易员说。 惟先前利率较高的票券商，今天已顺应市场微幅拉低利率。一大型票券商交易员即称， 因手中可供做RP的债券不多，必须拉低赶钱；〞没有办法啊，没有债了啦，都在赶钱咧。〞 周五有105/10期30年公债交割，预计金额300亿台币，及Morgan Stanley发行的25年期 债券交割，金额为1.7亿美元；另下周二则有The Bank of Nova Scotia的30年期债券交割， 金额为1.5亿美元。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率落在0.27-0.28%，上日亦同；与银行承 作的公债RP利率主要成交在0.29%，上日亦在此水准。而短天期及一个月天期公司债附买回 利率主要成交在上日水准，在0.34-0.35%。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间变化不大，与上日水准一致 ，主要成在0.21-0.23%，；短天期公司债附买回利率主要成交在0.21-0.25%，上日亦同。( 完) (审校 乔艳红)