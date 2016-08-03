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市场报道 | 2016年 8月 3日 星期三 18:01 BJT

欧洲股市：意大利西雅那银行或将在9月退出泛欧STOXX 600指数--Exane

路透米兰8月3日 - 据研究机构Exane周三称，意大利西雅那银行(Banca MPS) 或将在9月重组时退出泛欧STOXX 600指数 。

西雅那银行在1999年加入泛欧STOXX 600指数，在最近的欧盟银行业压力测试中表现最差，上周公布应急计划以避免业务遭监管机构清盘关闭。

可能退出泛欧STOXX 600指数只会是对西雅那银行股价的又一打击，这一全球最古老银行自2007年以来已丧失逾90%的市值。

西雅那银行在巅峰时期的市值超120亿欧元，而现在仅为不到10亿欧元。

STOXX将在8月23日公布季度检视报告，西雅那银行的重组计划将于9月19日实施。(完)

(编译 王琛；审校 刘秀红)

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