路透基点：云南水务投资联贷案定格在1.3亿美元，九家银行参贷--TRLPC

路透香港8月3日 - 消息人士称，云南水务投资股份有限公司的三年期定期贷款最终定格在1.3亿美元，总共有九家银行承贷。

该贷款最初的目标额是1.5亿美元，可通过超额配售权(greenshoe option)增加1.5亿美元。贷款平均年限2.855年，较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点。参贷银行可获得280个基点的综合收益，160个基点的前端费用，以及10个基点的提前参贷费。云南水务投资是担保方，其子公司云南水务（香港）有限公司为借款方。

星展银行是本次贷款最初的牵头行兼簿记行，中国光大银行香港分行后来也加入，并担任牵头行兼簿记行。另有其他几家银行参贷。

云南水务投资股份在香港上市，主要建设和经营供水及污水处理设施。(完)