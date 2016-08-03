路透基点：云南水务投资联贷案定格在1.3亿美元，九家银行参贷--TRLPC

中国政策：总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透香港8月3日 - 消息人士称，云南水务投资股份有限公司的三年期定期贷款最终定格在1.3亿美元，总共有九家银行承贷。
该贷款最初的目标额是1.5亿美元，可通过超额配售权(greenshoe option)增加1.5亿美元。贷款平均年限2.855年，较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点。参贷银行可获得280个基点的综合收益，160个基点的前端费用，以及10个基点的提前参贷费。云南水务投资是担保方，其子公司云南水务（香港）有限公司为借款方。
星展银行是本次贷款最初的牵头行兼簿记行，中国光大银行香港分行后来也加入，并担任牵头行兼簿记行。另有其他几家银行参贷。
云南水务投资股份在香港上市，主要建设和经营供水及污水处理设施。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。