香港个股：珠江船务与香港政府换地，配合机场连接路工程

中国政策：总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透香港8月3日 - 为配合屯门至赤鱲角香港国际机场连接路工程，珠江船务企业（股份）有限公司 周三宣布，与香港政府就屯门一幅目前由公司经营内河货运码头的土地，进行非原址换地，公司所补地价差价约1.99亿港元。
珠江船务从事客运及港口货运，公司的声明称，将交回一幅面积5,104平方米，位于屯门市地段第320号分段A的土地予政府，并获政府批予另一幅位于屯门市地段第491号的土地，面积2.38万平方米。
政府的新闻稿称，换地是为了配合屯门至赤鱲角连接路的工程。
＂连接路将会为通往香港国际机场提供多一条通道，加强交通网络。为进行工程，我们需要终止珠江船务货运码头的海上通道使用权。由于内河货运是华南贸易物流中的重要一环，因此，政府决定透过换地，让珠江船务货运码头能得以继续营运。对香港而言，这是一个双赢的解决方案。＂运输及房屋局发言人说。
置换的土地比珠江船务原有土地大3.7倍，政府表示，由于新批出的土地下层会有行车隧道，而且地面上的运作受到严格的承重及高度限制。所以，纵使批出的土地较交回的大，在迁移后，珠江船务的货运处理能力与现时大致相若，而地契条款亦清楚指明有关土地只可用以经营内河货运，不可作其他用途。
珠江船务已按十足市值计算，支付了交回土地和搬迁用地之间的地价差额，而建造新的内河货运码头的费用亦会由珠江船务自行承担。
政府指，水路货运占香港整体货运量的90%，而就华南贸易而言，内河货运更是香港物流业的重要一环。在2015年，内河船停靠本港的次数达7.38万次，所运货物占整体跨境货运量约30%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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