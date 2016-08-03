中国金融：山西省将组建信用增进投资公司，拟通过CDS交易助煤企融资

路透上海8月3日 - 中国过剩行业债务融资难题未解，山西日报周三报导，山西省拟参照中债信用增进投资公司模式，组建“山西版”信用增进投资公司，并拟通过CDS(信用违约互换)为省内优质企业特别是煤炭企业增信并扩大债券融资。

山西省政府网站引述该报导称，拟组建的信用增进投资公司筹备工作已经启动，将是全国省级层面第一家开展CDS交易的企业。省属国有企业收到的组建方案显示，该公司未来业务涵盖各类信用债券以及银行理财产品等投资类产品。

报导表示，截至6月底，山西省在银行间市场发行债务融资工具募资余额3,414亿元人民币，排名全国第六位。但受国内外经济下行、部分央企债券违约打击投资人信心等影响，企业发债难度有所加大，投资人对山西重点煤企债券观望情绪较浓。

中国传统的煤炭行业自去年以来就陷入全面亏损，令煤炭大省山西的几大煤炭企业的债券发行乏人问津，行业整体资金周转相当困难。为此，该省政府和企业界人士7月曾组团前往全国主要城市进行路演，以期在债券发行上获得市场认同。

路透6月引述消息人士称，银行间市场交易商协会(NAFMII)金融衍生品专业委员会召开会议，审议通过了CRM业务规则修订，主要变化是加入了CDS(信用违约互换)和CLN(信用联结票据)的业务指引，这两个市场关注已久的新产品距推出渐行渐近。(完)

参看报导详情，可点选山西省政府网站 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)