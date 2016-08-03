中国金融：山西省将组建信用增进投资公司，拟通过CDS交易助煤企融资

中国政策：总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海8月3日 - 中国过剩行业债务融资难题未解，山西日报周三报导，山西省拟参照中债信用增进投资公司模式，组建“山西版”信用增进投资公司，并拟通过CDS(信用违约互换)为省内优质企业特别是煤炭企业增信并扩大债券融资。
山西省政府网站引述该报导称，拟组建的信用增进投资公司筹备工作已经启动，将是全国省级层面第一家开展CDS交易的企业。省属国有企业收到的组建方案显示，该公司未来业务涵盖各类信用债券以及银行理财产品等投资类产品。
报导表示，截至6月底，山西省在银行间市场发行债务融资工具募资余额3,414亿元人民币，排名全国第六位。但受国内外经济下行、部分央企债券违约打击投资人信心等影响，企业发债难度有所加大，投资人对山西重点煤企债券观望情绪较浓。
中国传统的煤炭行业自去年以来就陷入全面亏损，令煤炭大省山西的几大煤炭企业的债券发行乏人问津，行业整体资金周转相当困难。为此，该省政府和企业界人士7月曾组团前往全国主要城市进行路演，以期在债券发行上获得市场认同。
路透6月引述消息人士称，银行间市场交易商协会(NAFMII)金融衍生品专业委员会召开会议，审议通过了CRM业务规则修订，主要变化是加入了CDS(信用违约互换)和CLN(信用联结票据)的业务指引，这两个市场关注已久的新产品距推出渐行渐近。(完)
参看报导详情，可点选山西省政府网站 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。