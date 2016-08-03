挪威经济：7月房价创纪录高位，或让央行暂停降息周期

欧元区金融：第一季银行业放贷标准料放松，贷款量预计增加--ECB报告
路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)周二发布的一份放贷调查报告显示，欧元区银行业继在2016年第四季收紧企业放贷标准后，料将在今年第一季放松信贷标准。
路透奥斯陆8月3日 - 挪威7月经季节调整房价较6月上涨1%，创下纪录高位，而这可能导致该国央行暂停降息周期。
Real Estate Norway、FINN和Eiendomsverdi数据显示，7月房价较上年同期增长8.8%，上月为增加7.3%。
“这是连续第五个月经季节调整成长。我们正见到挪威房价极强劲的趋势，如果年增幅超过10%，也不令人意外，”Real Estate Norway执行长Christian Vammervold Dreyer表示。
挪威央行在3月将利率降至纪录低位0.5%，并称9月可能再次降息以对抗全球经济成长放缓和油价偏低所带来的不景气。
但近期挪威制造业和失业数据一直较大多数分析师所预期的强劲，而央行或许也会担心利率偏低可能房市造成的影响。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透法兰克福1月17日 - 欧洲央行(ECB)周二发布的一份放贷调查报告显示，欧元区银行业继在2016年第四季收紧企业放贷标准后，料将在今年第一季放松信贷标准。
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