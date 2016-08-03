马来西亚期市：棕榈油期货连续四个交易日走高，因需求好转

中国政策：总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透吉隆坡8月3日 - 马来西亚棕榈油期货周三升至六周高点，连续第四天上涨，因需求改善且受到美国大豆价格回升支撑。
棕榈油在跌至一周低点之后，过去三个交易日已经扳回部分跌幅，此前跌势是尾随中国大连商品交易所竞争油品走势。
指标10月棕榈油期货 傍晚时上涨3.3%，创下10个月来最大涨幅，结算价报每吨2,415马币，盘中一度升至6月21日以来高点2,419马币。
交易量为43,803口，稍低于2015年平均44,600口。
一名交易员表示，市场受短期需求转强提振，另一名交易员则称马币贬值及芝加哥期货交易所(CBOT)大豆表现转佳的带动。
该名交易员称，“美国大豆回升，带动大连交易所相关期货上涨，而马币贬值也带来助益。”
在相关合约走势方面，CBOT-12月豆油期货 涨1.4%，交投最热络的11月大豆合约 则是上涨0.9%，此前跌至近四个月低点带动逢低承接买盘。
大连1月豆油 上涨0.7%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
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