马来西亚期市：棕榈油期货连续四个交易日走高，因需求好转

路透吉隆坡8月3日 - 马来西亚棕榈油期货周三升至六周高点，连续第四天上涨，因需求改善且受到美国大豆价格回升支撑。

棕榈油在跌至一周低点之后，过去三个交易日已经扳回部分跌幅，此前跌势是尾随中国大连商品交易所竞争油品走势。

指标10月棕榈油期货 傍晚时上涨3.3%，创下10个月来最大涨幅，结算价报每吨2,415马币，盘中一度升至6月21日以来高点2,419马币。

交易量为43,803口，稍低于2015年平均44,600口。

一名交易员表示，市场受短期需求转强提振，另一名交易员则称马币贬值及芝加哥期货交易所(CBOT)大豆表现转佳的带动。

该名交易员称，“美国大豆回升，带动大连交易所相关期货上涨，而马币贬值也带来助益。”

在相关合约走势方面，CBOT-12月豆油期货 涨1.4%，交投最热络的11月大豆合约 则是上涨0.9%，此前跌至近四个月低点带动逢低承接买盘。

大连1月豆油 上涨0.7%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 戴素萍)