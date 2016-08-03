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亚洲 | 2016年 8月 3日 星期三 19:17 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至三周低点，因日圆升值日股重跌

路透东京8月3日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三跌至三周低点，因日圆升值、日本股市重挫、以及油价下跌均打击市场市场人气，引发新一波卖压。

TOCOM-1月橡胶期货 <0#2JRU:>收低1.1日圆或0.7%，报每公斤153.0日圆，盘初原为上涨，之后下跌并触及7月12日以来最低152.8日圆。

“日圆走强及日股重挫引发卖盘，”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa表示，他并称油价下跌加剧压力。

美元兑日圆 上涨0.2%，但上日一度跌至三周低点100.680，因日本财务大臣麻生太郎与央行总裁黑田东彦的会议并未带来弱化日圆的举措，令市场略感失望。

日经指数 周三受日圆升值打击跌至三周低点。

国际油价周三仍保持疲弱，美国原油期货价格跌至每桶40美元下方，布兰特原油期货亦跌破每桶42美元，因供应过剩和经济增长迟滞都令油市承压，尽管美元走软给油价带来些许支撑。

Tazawa称，“TOCOM期胶可能很快就会测试150日圆水准，不过可能在7月底部145.9日圆获得支撑。”

上海1月期胶 收盘上涨60元人民币，报每吨12,665元人民币(1,910.3美元)。

新加坡SICOM-9月橡胶合约 最新报每公斤129.9美分，上涨0.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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