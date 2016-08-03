亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至三周低点，因日圆升值日股重跌

路透东京8月3日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周三跌至三周低点，因日圆升值、日本股市重挫、以及油价下跌均打击市场市场人气，引发新一波卖压。

TOCOM-1月橡胶期货 <0#2JRU:>收低1.1日圆或0.7%，报每公斤153.0日圆，盘初原为上涨，之后下跌并触及7月12日以来最低152.8日圆。

“日圆走强及日股重挫引发卖盘，”Fujitomi Co分析师Toshitaka Tazawa表示，他并称油价下跌加剧压力。

美元兑日圆 上涨0.2%，但上日一度跌至三周低点100.680，因日本财务大臣麻生太郎与央行总裁黑田东彦的会议并未带来弱化日圆的举措，令市场略感失望。