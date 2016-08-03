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货币新闻 | 2016年 8月 3日 星期三 19:21 BJT

美股业绩：时代华纳第二季营收下滑，揭露持有Hulu的10%股权

路透8月3日 - 时代华纳 公布季度营收下滑5.3%，因旗下电影事业华纳兄弟(Warner Bros)缺乏大作；时代华纳并揭露已持有串流电视服务业者Hulu的10%股权。

时代华纳在6月30日止第二季净利降至9.51亿美元，每股盈余(EPS)为1.20美元，上年同期分别为9.71亿及1.16美元。

营收则是从73.5亿美元下滑至69.5亿美元。(完)

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