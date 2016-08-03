国际油市：燃料油实货流动性升至近三个月高位，因买兴强烈

《台湾新债预测》五年期公债106/2期得标利率料在0.805-0.820%
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。
路透新加坡8月3日 - 普氏窗口实货流动性周三升至近三个月高位，交易商和行业消息人士表示，当套利窗口仍关闭之际，在预期中的供应紧俏前买兴强劲。
根据汤森路透所汇编的数据，在普氏窗口有九笔共计18万吨的380-cst和180-cst燃料油达成交易，为5月11日10笔共计20万吨燃料油易手以来的最高水准。
一新加坡交易商表示，“这九笔交易都是按卖方报价成交，显示买兴强烈。”
贡渥(Gunvor)是主要的买家，七笔380-cst燃料油交易中占了五笔，维多公司和兴隆则是拿下其余两笔。消息人士表示，有三笔是由嘉能可卖出，其次是摩科瑞的卖出两笔，中石油和中国航油则各有一笔。
相比之下，嘉能可是两笔180-cst燃料油交易的唯一买家，分别向KIB和贡渥买进。
在三个月来流入新加坡套利船货数量减少后，新加坡的燃料油供应近期料将紧俏，因西方产量减少且套利窗口持续关闭。
“技术面来看，应该会开始见到380-cst 8/9月和9/10月跨月价差和现货贴水很快就会缩减...”交易商表示。(完)
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(编译 戴素萍 审校 张明钧)
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