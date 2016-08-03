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市场报道 | 2016年 8月 3日 星期三 22:19 BJT

更新版-美国热股：艾尔建否认有意收购BIOGEN，后者下跌逾4%

(更新最新发展和股价。)

路透8月3日 - 华尔街日报周二援引知情人士的报导称，生物技术公司BIOGEN INC 吸引默克 和艾尔建 等药商的收购兴趣。

但美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)援引消息人士报导称，艾尔建表示无意收购BIOGEN。

BIOGEN周三股价下跌4.44%，报135.45美元。(完)

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