更新版-美国热股：艾尔建否认有意收购BIOGEN，后者下跌逾4%

路透基点：天津现代集团正筹办23亿元人民币五年期贷款--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，地产开发商天津现代集团有限公司正在寻求一笔23亿元人民币(3.3亿美元)境内融资。
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路透8月3日 - 华尔街日报周二援引知情人士的报导称，生物技术公司BIOGEN INC 吸引默克 和艾尔建 等药商的收购兴趣。
但美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)援引消息人士报导称，艾尔建表示无意收购BIOGEN。
BIOGEN周三股价下跌4.44%，报135.45美元。(完)
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，地产开发商天津现代集团有限公司正在寻求一笔23亿元人民币(3.3亿美元)境内融资。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -- 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持
路透北京1月17日 - 中国国内财经媒体--财新网周二报导称，银监会主席尚福林在2017年全国银行业监督管理工作会议上指出，将尽快制定新设市场化债转股实施机构试点管理办法，明确设置条件、业务范围，风险管理等事项。同时，加强对各参与主体的行为约束，确保银行债权能够真实出售，有效实现风险隔离。