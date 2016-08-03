国际油市：石脑油裂解价差续跌，贴水扩大

《台湾新债预测》五年期公债106/2期得标利率料在0.805-0.820%
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。
路透新加坡8月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第二天下跌，跌至五日低位25.73美元，受供应过剩和整体需求下滑所累，因本月多家炼厂关闭。
市场价格续跌，韩国乐天化学买进9月上半月交货的石脑油船货，以成本加运费(C&F)较日本报价每吨贴水约10.50美元。
这是一家韩国公司1月以来在该国所支付的最低价格。
中东重量级卖家科威特石油公司(KPC)已卖出5万吨的全馏分石脑油，以及2.4万吨的轻质石脑油给日本买家伊藤忠商事，离岸价格(FOB)较中东报价每吨贴水6美元。
这是KPC现货石脑油所收过的最深贴水价格之一。
台湾台塑和日本JX Nippon Oil分别在本月初关闭裂解厂。台塑将在9月23日左右重启年产103万吨的裂解厂。JX Nippon Oil则将在9月28日重启。
亚洲汽油裂解价差跌至两日低位3.33美元，因供应过剩情况料将持续。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。
上海期交所交投最活跃的5月期胶 上涨100元人民币，收于每吨21,250元人民币。盘中稍早触及21,760元人民币，为2014年1月3日以来最高。