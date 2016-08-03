国际油市：石脑油裂解价差续跌，贴水扩大

路透新加坡8月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第二天下跌，跌至五日低位25.73美元，受供应过剩和整体需求下滑所累，因本月多家炼厂关闭。

市场价格续跌，韩国乐天化学买进9月上半月交货的石脑油船货，以成本加运费(C&F)较日本报价每吨贴水约10.50美元。

这是一家韩国公司1月以来在该国所支付的最低价格。

中东重量级卖家科威特石油公司(KPC)已卖出5万吨的全馏分石脑油，以及2.4万吨的轻质石脑油给日本买家伊藤忠商事，离岸价格(FOB)较中东报价每吨贴水6美元。

这是KPC现货石脑油所收过的最深贴水价格之一。

台湾台塑和日本JX Nippon Oil分别在本月初关闭裂解厂。台塑将在9月23日左右重启年产103万吨的裂解厂。JX Nippon Oil则将在9月28日重启。

亚洲汽油裂解价差跌至两日低位3.33美元，因供应过剩情况料将持续。(完)

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