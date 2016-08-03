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市场报道 | 2016年 8月 4日 星期四 04:56 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，在周二触及的合约低位后反弹

路透芝加哥8月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅收高，交易员称，因在周二大部分合约跌至合约低位后有低吸买盘和回补空头。

指标12月玉米合约 收升1美分，报每蒲式耳3.35美元。

玉米升幅受限，因美国天气基本上良好，有助玉米生长，料未来数天天气温和和降水，应该会提振玉米收成前景。

最新的出口需求消息支持玉米市场。美国农业部公布，民间出口商销售29万美国玉米到未知的目的地，在2016/17年交付。

巴西政府在研究，调整其基因改造进口规定，将让更多美国玉米进口。这消息支持美国玉米市场。

今日CBOT玉米期货成交量预计为259,729口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)

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