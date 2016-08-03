美国债市：公债收益率持稳，静待美国非农就业报告出炉

* 日本、德国和英国公债收益率下跌，扶助美国公债收益率持稳 * 投资者静待美国就业数据出炉和英国央行利率决定 * 联邦基金利率期货走势显示美联储今年升息机率为39% 路透纽约8月3日 - 美国公债收益率周三持稳，昨日受日本新的财政 刺激计划刺激跳升，投资者静待周五关键的美国就业报告出炉。 日本、德国和英国公债收益率在周二攀升后下滑，抑制美国公债收益 率的涨势。 周二日本首相安倍晋三的内阁批准了金额为1,320亿美元的财政刺激 措施，提振公债收益率，因投资者担心日本央行可能放缓大举购买公债的 步伐。 分析师表示，在周五美国非农就业数据公布前，交易商也避免重大交 易。 “美国公债好像找到了适宜区域，”Cantor Fitzgerald美国公债分 析师Justin Lederer说，他也表示，除了周五美国非农就业报告外，交易 商也静待周四英国央行政策决定，市场预料英央行将降息25个基点。 接受路透访查的分析师预期，7月美国非农就业岗位将增加18万个，6 月为增加28.7万。分析师说，该数据将可能影响对美联储升息时机的看法 。 市场对美联储今年升息的期望值不高。根据CME Group的FedWatch工 具，周三美国联邦基金期货走势显示，交易商预期美联储将在年底前升息 机率为约39%。 美国公债市场“目前更多的是受到资金流入和流出和非农就业报告前 的一些仓位调整主导，”Mitsubishi UFJ Securities USA Inc利率策略 部门董事John Herrmann说。 美国公债收益率在周三稍早温和上涨，分析师将此升势归因于投资人 担心外国公债收益率可能进一步上升和海外买家对美债的买兴不高。 美国30年期公债 价格尾盘跌2/32，收益率从周二尾盘的 2.286%升至2.289%。长债收益率在美国早盘触及日内低位2.274%。 指标10年期公债 价格尾盘小跌，收益率从周二尾盘的1.5 37%升至1.539%。 指标10年期公债收益率稍早触及1.571%日内高位，在早盘触及1.530% 日内低位。 -----------------------2000 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-42/256 0.6668 -0.008 五年期公债 100-72/256 1.0669 -0.008 10年期公债 100-192/256 1.542 0.005 30年期公债 104-108/256 2.2942 0.008(完)