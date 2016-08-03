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亚洲 | 2016年 8月 4日 星期四 06:25 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          83.67    -0.13    -0.16   1446525
    京东                21.73    -0.07    -0.32   6009109
    新浪              54.56    +0.16    +0.29    202127
    搜狐              37.36    -0.21    -0.56    153550
    网易             198.60    -1.74    -0.87    889300
    百度             162.24    +1.49    +0.93   1740447
    
    台湾
    台湾积体电路       28.16    +0.00    +0.00   1113029
    联电                1.89    -0.01    -0.53    204875
    日月光              6.09    +0.00    +0.00    172575
    矽品精密           7.46    -0.01    -0.13    327575
    和信超媒体         2.50    +0.05    +2.04     12312
    友达                4.13    +0.01    +0.24     60147
    中华电信           36.41    +0.01    +0.03     32350
    台湾国际航电      55.46    +0.60    +1.09   1356139
    
    香港
    中国移动           61.92    -0.32    -0.51    142971
    中国联通           10.48    +0.06    +0.58     35361
    中国电信           49.96    +0.44    +0.89      4826
    中芯国际            4.13    +0.06    +1.47      2459
    电讯盈科         7.28    +0.08    +1.11      5563
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 龚芳；审校 白云)

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