《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月3日

欧洲个股：雷诺汽车2016年汽车销量创纪录高位，预计将进一步增长
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault) 报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 83.67 -0.13 -0.16 1446525 京东 21.73 -0.07 -0.32 6009109 新浪 54.56 +0.16 +0.29 202127 搜狐 37.36 -0.21 -0.56 153550 网易 198.60 -1.74 -0.87 889300 百度 162.24 +1.49 +0.93 1740447 台湾 台湾积体电路 28.16 +0.00 +0.00 1113029 联电 1.89 -0.01 -0.53 204875 日月光 6.09 +0.00 +0.00 172575 矽品精密 7.46 -0.01 -0.13 327575 和信超媒体 2.50 +0.05 +2.04 12312 友达 4.13 +0.01 +0.24 60147 中华电信 36.41 +0.01 +0.03 32350 台湾国际航电 55.46 +0.60 +1.09 1356139 香港 中国移动 61.92 -0.32 -0.51 142971 中国联通 10.48 +0.06 +0.58 35361 中国电信 49.96 +0.44 +0.89 4826 中芯国际 4.13 +0.06 +1.47 2459 电讯盈科 7.28 +0.08 +1.11 5563 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 龚芳；审校 白云)
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault) 报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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