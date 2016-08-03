《中国报摘》--中国证券报8月4日

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--新一轮中国国企改革正全面推开，以江西为例，江铜集团、江西省旅游集团等5家省属集团混改正有序展开，江西省报业传媒集团、广电传媒集团、绿色产业集团等企业重组改制正加快推进，国泰民爆、江西国科和新余国科三家公司上市的工作正积极推进。
* 其他:
--在A股26家上市券商中，西部证券 和国海证券 率先披露半年报，上半年净利润分别同比均大幅下滑61.21%、50.67%；其他部分券商公布的业绩快报亦显示净利润大幅预减。业内人士预计，上半年经纪与自营业务大幅下滑，将带动券商上半年业绩下降。
--国务院办公厅日前印发的《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》提出，利用现有专项资金渠道以及中央财政科技计划，加大对石化产业技术改造、高端产品发展、绿色安全生产、智能制造试点等的支持力度。
--万科A 发布的销售简报显示，7月份实现销售面积207.7万平方米，同比增长14.44%；销售金额274.4亿元，同比增长15.05%。不过对比6月，万科7月销售面积及金额环比分别下滑36%和35%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。