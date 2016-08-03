《中国报摘》--中国证券报8月4日

* 头版头条:

--新一轮中国国企改革正全面推开，以江西为例，江铜集团、江西省旅游集团等5家省属集团混改正有序展开，江西省报业传媒集团、广电传媒集团、绿色产业集团等企业重组改制正加快推进，国泰民爆、江西国科和新余国科三家公司上市的工作正积极推进。

* 其他:

--在A股26家上市券商中，西部证券 和国海证券 率先披露半年报，上半年净利润分别同比均大幅下滑61.21%、50.67%；其他部分券商公布的业绩快报亦显示净利润大幅预减。业内人士预计，上半年经纪与自营业务大幅下滑，将带动券商上半年业绩下降。

--国务院办公厅日前印发的《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》提出，利用现有专项资金渠道以及中央财政科技计划，加大对石化产业技术改造、高端产品发展、绿色安全生产、智能制造试点等的支持力度。