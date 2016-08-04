金砖国家：8月3日股汇市收盘纵览

路透8月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月3日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.98%，报868.18点。
中国股市：沪综指连二日小幅收升，国企改革股领涨但观望气氛仍浓
中国汇市：人民币放量收七连升，离岸美元掉期因发改委宽松表态一度大跌
香港股市：恒指收跌1.8%至两周低点，追随全球市场低迷走势
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巴西股市：收盘上涨，指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.63%，报57,076.913点，受巴西国家石油公司(Petrobras) 股价跳涨支持。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收盘几无变动，盘中曾一度跌至3.29，油价上涨抵消了强于预期的美国民间就业数据的影响，另外围绕巴西代理总统特梅尔能否在议会通过严格紧缩措施的担忧，也拖累雷亚尔。雷亚尔兑美元 收报3.2402/08，上日收报3.2656/61。
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南非股汇市：休市
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印度股市：收盘下跌1%左右，连续第四日收跌，市场等待商品和服务税法案的讨论结果，投资者对近来表现优于大盘的个股进行获利了结。BSE指数 收盘下跌1.02%，报27,697.51点；NSE指数 收盘下跌0.91%，报8,544.85点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.99/67，上日收报66.73/66.74。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.83%，报910.54点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.05%，报470.59点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.57%，报66.27；卢布兑欧元 升值1.26%，报73.933。(完)
(编译 汪红英；审校 龚芳)