金砖国家：8月3日股汇市收盘纵览

巴西股市：收盘上涨，指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.63%，报57,076.913点，受巴西国家石油公司(Petrobras) 股价跳涨支持。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收盘几无变动，盘中曾一度跌至3.29，油价上涨抵消了强于预期的美国民间就业数据的影响，另外围绕巴西代理总统特梅尔能否在议会通过严格紧缩措施的担忧，也拖累雷亚尔。雷亚尔兑美元 收报3.2402/08，上日收报3.2656/61。