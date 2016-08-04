《路透晚报》--8月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国央行：下半年继续实施稳健货币政策，保持人民币汇率基本稳定

中国央行表示，下半年将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强政策的针对性和有效性；综合运用多种货币政策工具，保持流动性水平合理充裕，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

--《中国数据观测》7月经济基本持稳但增长动力仍不足，本轮小周期顶点或已过

路透综合近40家机构预测中值结果显示，中国7月实体经济基本维稳，但增长动力仍显不足，工业增加值、投资同比增速小幅回落，CPI运行平稳，PPI降幅收窄，消费增势稳健。

--《中国数据观测》7月新增贷款料降至8,000亿，M2增速有望创逾一年新低

路透调查的33家机构预测中值显示，由于新增信贷出现季节性回落，中国7月新增人民币贷款环比将大降至8,000亿元；而受去年救市“基数效应”的拖累，M2同比增速则有望创一年新低至11.2%。

--《中国数据观测》7月进出口降幅料缩窄但外贸仍低迷，贸易顺差续回落

路透综合37家机构预测中值结果显示，中国7月进出口同比料继续负增长，但降幅较上月有所收窄。这表明外贸形势仍然不景气；当月贸易顺差预计持续回落，可能施压人民币汇率。

--中国能源：明日起汽、柴油价格每吨分别下调220元和215元--发改委

中国国家发展和改革委员会称，自周五零时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低220元人民币和215元。这也是发改委今年以来第三次下调成品油价格。

--中欧贸易：中国愿意加强与欧方交流沟通，妥善解决钢铁产业面临问题--商务部

中国商务部贸易救济调查局负责人就欧盟对中国冷轧钢板产品实施最终反倾销措施发表谈话称，中方对欧盟对华钢铁产品连续采取贸易保护行动表示遗憾，中国愿意加强与欧方的交流和沟通，妥善解决当前钢铁产业面临的问题。

--中国金融：加强一带一路基础设施等项目储备，推动境外人民币贷款--国开行

中国国家开发银行行长郑之杰称，一带一路建设应进一步加强基础设施、能源资源、电力以及通信等互联互通领域重点项目的开发储备，形成示范效应；并探讨建立银企利润共享和风险分担机制，鼓励中外金融机构以国际银团、平行融资等方式开展基建项目业务合作。

--东北亚情势：美韩须领会中俄警告深意，否则要承担其引发的后果--人民日报

中国官媒人民日报继续刊发署名钟声的评论文章称，美韩须领会中俄严正警告的深意，如果美韩悟不出中俄严正警告的深意、一意孤行推进部署“萨德”反导系统，那么美韩就要承担其狂妄之举所引发的后果，并对破坏国际局势稳定负责。

--香港经济：中小企营商指数止跌回升，惟企业对环球经济展望趋负面--调查

香港生产力促进局公布的调查显示，今年第三季的中小企业综合营商指数在连跌三季度后终见回升，按季上升0.7点至41.1，中小企的整体营商信心略见回稳，惟对环球经济的展望愈趋负面。

--香港金融：政府首次发行银色债券初步获约90亿港元认购，超额2倍

香港政府发言人称，首次发行的银色债券（Silver Bond）初步获得约90亿港元认购，超额2倍。根据政府从配售机构收集的资料显示，银色债券初步录得认购金额共约90亿港元，认购人数约7.5万。政府计划于下周三（10日）公布正式认购结果。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行500亿元七天期逆回购，单日净回笼300亿

中国央行公开市场今日进行500亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净回笼300亿元。

--《中国债市每日综述》缺乏方向现券继续沉寂，国债期货小涨交投一般

缺少消息刺激，亦无新债招标发行，中国银行间债市周四现券继续表现淡静，收益率仅在极窄空间内盘整；国债期货主力合约虽小涨，但成交规模不大，交投气氛一般。

【外汇】

--中国汇市：人民币缩量收跌结束七连升，短期料持稳静待美非农数据

人民币兑美元即期缩量收跌结束七连升，中间价亦大幅调低近250点。交易员称，美国民间就业数据强劲提振美元指数，导致人民币中间价大跌，盘中6.63元附近实需购汇较多，但市场亦忌惮干预力量，即期汇价仍高于中间价。

--中国外汇：二季度经常账户顺差594亿美元，资本和金融账户逆差594亿美元

中国外管局公布初步数据显示，2016年二季度中国经常账户顺差594亿美元，较一季度顺差393亿美元有所扩大；其中，货物贸易顺差1,250亿美元，服务贸易逆差593亿美元。二季度资本和金融账户逆差594亿美元，较一季度逆差2亿美元急剧扩大。

--路透调查：中国央行干预压制人民币空头押注，资金涌入则提振亚币

路透调查显示，过去两周对人民币的空头押注降至逾三个月低点，因在人民币跌破关键心理水准后，中国人民银行稳定了人民币汇率。与此同时多数其他亚币人气更加乐观，因全球投资者为寻找更高收益持续涌入亚洲股市和债市。

--路透专访：人民币年内趋稳在6.5-6.7波动，外资配利率债需求上升--法兴高层

法兴银行（中国）董事总经理何昕认为，人民币下半年的波动区间在6.5-6.7之间，而6.7-6.8已经是年内低点。他指出，美国经济数据不及预期，9月加息的可能已经不大，12月加息的概率不超过40%；而11月的大选也是风险事件，所以年内美元指数难以突破100关口。同时，中国央行维稳立场坚决，6.8恐怕也很难跌破。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收涨，题材股重新活跃大盘震荡回升

中国股市沪综指小幅收涨。分析师指出，今日大盘弱势震荡整理，成交持续低迷。午后部分前期调整的题材股反弹带动股指回升，锂电池、量子通信等板块领涨大盘。料后市股指仍将疲弱一段时间，以反复震荡为主。

--中国证券：中金所称有关将放开股指期货限制措施的报道与事实不符

中国金融期货交易所发布澄清说明称，有关中金所将放开股指期货限制措施的媒体报道与事实不符，近期中金所未对外发布过相关信息。

--香港个股：恒大斥资逾91亿元人民币买入万科A股，占已发行股本约4.68%

中国房地产商--恒大集团称，截至今天为止已在市场上收购约5.17亿股万科A股，占万科已发行股本总额约4.68%，涉及总代价约91.1亿元人民币。

--《焦点》中国新三板跌跌不休下破去年低点，制度安排难有突破低迷期仍长

中国场外交易市场--全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）做市指数近日跌跌不休屡创新低，本周已跌破2015年股市异常波动期间的最低点，年内累计跌幅逾24%，如此极端行情令投资者大失所望情绪低落。

--《市场热谈》滴滴有大规模融资及苹果撑腰，优步中国知难而退鸣金收兵

知情人士和分析师称，美国消费电子公司苹果5月向打车软件公司滴滴出行投资10亿美元，可能促使优步中国加快决定同意停止与滴滴长达两年的烧钱大战。

--中国钢铁：钢价上涨令上半年钢企利润增四倍，但销售利润率仅0.97%--中钢协

中国钢铁工业协会称，受益于钢价上涨，上半年会员钢铁企业销售收入同比下降逾一成，实现利润同比增长4.27倍至125.87亿元人民币，不过销售利润率亦仅0.97%，在工业行业中仍然处于较低水平，且钢企资金依然紧张。

--香港个股：汇丰控股委任高盛在伦敦交易所回购高至25亿美元普通股

汇丰控股公告宣布，已与高盛订立协议，高盛可于今年8月4日至不迟于12月31日期间，购买总值不超过25亿美元的普通股并同时向汇丰出售有关股份。

--香港个股：载通与新地就九巴车厂用地与政府达成补地价，涉资43亿港元

载通国际控股宣布，与主要股东新鸿基地产0016.HK就九龙观塘巧明街九巴车厂土地，向政府补地价43.05亿港元，以将土地用途由工业转为非住宅用途。

--中港个股：万科7月销售额274.4亿元同比增15.1%，环比降逾三成

陷入股权之争的中国大型房企万科公告称，7月公司实现销售面积207.7万平方米，销售金额274.4亿元人民币，同比增长15.1%，环比6月则下滑35.3%。

--企业并购：上海医药联同春华拟私有化澳洲营养品公司，作价3.13亿澳元

中国大型医药生产及销售企业--上海医药称，联同春华资本提出私有化澳洲营养品公司VitacoVIT.AX，作价3.13亿澳元。

--中港个股：重庆钢铁终止近50亿元定增A股募资，因仍在停牌及筹划重组