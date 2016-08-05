《分析师观点2》台湾7月CPI年增1.23%稍高预期，料央行9月仍有降息可能

路透台北8月5日 - 台湾主计总处周五公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.23%，稍高于市场预期。路透调查中值为年增1.07%。分析师表示，预估今年全年CPI年增率将逾1%，主要是国际油价已稳定，但央行9月仍有望再降息，幅度为半码。

7月CPI较上月经季调后则升0.2%；7月趸售物价指数(WPI)较上年同期减2.41%；7月核心CPI较上年同期升0.79%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

7月 6月

CPI（较上年同期） +1.23 +0.90

路透调查（较上年同期） +1.07 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.2 -0.08

核心CPI（较上年同期） +0.79 +0.80

WPI（较上年同期） -2.41 -2.67

**市场评论**

--日盛投顾总经分析师 古竣文：

7月CPI年增率稍高于预期，主因受到台风及酷热影响食物类价格涨幅较高，蔬菜类供给减少、价格上涨。展望8月将逢中元节食物需求旺季，料食物价格仍会偏高，8月CPI年增率料较上月提高，第三季CPI年增率估1.2%左右。目前CPI涨幅仍温和，不会干扰央行降息决策，预估9月央行仍有再降息半码的空间。

--国泰金控分析师陈钦奇：

展望今年，预估今年全年的物价年平均水准将比去年高，主要是国际油价已经回稳，今年的CPI年均应在1%以上，但不至超过1.5%。

在央行货币政策方面，虽然这次英国央行超乎预期的扩大宽松，预估全球央行的货币政策将趋更宽松的状况；而即使物价有稍微上来，但台湾央行货币政策应该不会躁进，而采紧缩的货币政策；我们的看法是，央行9月降息的机率还是比不降来得高，降幅维持在半码(0.125个百分点)。

**市场反应**

--台币兑美元 上日收报31.710。

--台湾加权股价指数 上日收在9,024.71点。

--指标10年期公债105/4期殖利率 收在0.6820%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾央行2016年6月底决议再将官方利率降息半码至1.375%，为连续第四季降息，因经济表现疲弱。

--台湾官方此前再下修2016年经济成长率至1.06%(原估为成长1.47%) ，且通膨率修正至1.09%(原估为成长0.69%)。(完)

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