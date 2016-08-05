《分析师观点2》台湾7月CPI年增1.23%稍高预期，料央行9月仍有降息可能

全球金市：金价涨至逾七周高位，英国“硬退欧”疑虑激发避险买盘
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
路透台北8月5日 - 台湾主计总处周五公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.23%，稍高于市场预期。路透调查中值为年增1.07%。分析师表示，预估今年全年CPI年增率将逾1%，主要是国际油价已稳定，但央行9月仍有望再降息，幅度为半码。
7月CPI较上月经季调后则升0.2%；7月趸售物价指数(WPI)较上年同期减2.41%；7月核心CPI较上年同期升0.79%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
7月 6月
CPI（较上年同期） +1.23 +0.90
路透调查（较上年同期） +1.07 --
CPI（较上月，经季节调整） +0.2 -0.08
核心CPI（较上年同期） +0.79 +0.80
WPI（较上年同期） -2.41 -2.67
**市场评论**
--日盛投顾总经分析师 古竣文：
7月CPI年增率稍高于预期，主因受到台风及酷热影响食物类价格涨幅较高，蔬菜类供给减少、价格上涨。展望8月将逢中元节食物需求旺季，料食物价格仍会偏高，8月CPI年增率料较上月提高，第三季CPI年增率估1.2%左右。目前CPI涨幅仍温和，不会干扰央行降息决策，预估9月央行仍有再降息半码的空间。
--国泰金控分析师陈钦奇：
展望今年，预估今年全年的物价年平均水准将比去年高，主要是国际油价已经回稳，今年的CPI年均应在1%以上，但不至超过1.5%。
在央行货币政策方面，虽然这次英国央行超乎预期的扩大宽松，预估全球央行的货币政策将趋更宽松的状况；而即使物价有稍微上来，但台湾央行货币政策应该不会躁进，而采紧缩的货币政策；我们的看法是，央行9月降息的机率还是比不降来得高，降幅维持在半码(0.125个百分点)。
**市场反应**
--台币兑美元 上日收报31.710。
--台湾加权股价指数 上日收在9,024.71点。
--指标10年期公债105/4期殖利率 收在0.6820%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾央行2016年6月底决议再将官方利率降息半码至1.375%，为连续第四季降息，因经济表现疲弱。
--台湾官方此前再下修2016年经济成长率至1.06%(原估为成长1.47%) ，且通膨率修正至1.09%(原估为成长0.69%)。(完)
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参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (记者 董永年/罗两莎/詹静宜; 审校 杨淑祯)
“受英国退欧担忧、中国汇率压力以及特朗普政策不确定性等因素影响，今年上半年金价将有很好的表现，”中国最大黄金交易所上市基金(ETF)华安黄金的基金经理Richard Xu表示。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.41 114.17 +0.67 +3.23 117.07 坡元 1.4229 1.4300 +0.50 +1.83 1.4490 台币 31.608 31.702 +0.30 +2.12 32.279 韩元 1172.97 1182.10 +0.78 +2.96 1207.70 泰铢 35.34 35.44 +0.28 +1.30 35.80 菲律宾披索 49.88 49.86 -0.03 -0.31 49.72 印尼卢比 13347.00 13363.00 +0.12 +0.92 13470.
路透台北1月17日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股再转为买超36.17亿台币；上交易 日为卖超58.33亿台币。 三大法人今日合计买超43.21亿台币，上交易日修正后为卖超61.26亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/17 +36.17 +43.21 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.