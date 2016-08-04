《香港报摘》--其他报纸重要消息8月4日

**明报**

--英国公投脱欧为当地的经济及金融市场带来震荡，汇丰控股 表示，毋须在现时决定是否把伦敦的职位调往巴黎，但强调在脱欧磋商明朗化后，会重整欧洲业务。

--上周股价大跌的工盖 发公告指，公司主席彭荣武再被疯狂斩仓沽售合共5,366万股股份，持股量跌至约4.05%，已不再是主要股东。

**星岛日报**

--渣打 大中华地区行政总裁洪丕正表示，该行今年上半年的收入稳定、成本下跌，呆坏帐水平亦大幅下跌，惟能否恢复派息属言之尚早，要留待年底再决定。

--美国国际集团（AIG） 受惠于出售中国财险 持股等资产，第二季纯利按年增6.3%表现胜预期，公司更宣布回购30亿美元股份的计划。

**苹果日报**

--恒生银行 副董事长李慧敏称，展望下半年，该行料香港信贷只轻微增长，未正面回应会否维持审慎减息政策，但暂无裁员计划。

--星展集团 将区块链（Blockchain）技术应用在贸易融资上，创立Trade Safe平台，该行产品开发与管理总监林鑫川表示，若果可以做到文件电子化，非机密资料透过区块链让各人持有及互相监控，使资料并非仅存在少数机构手中，造假问题可以迎刃而解。

**东方日报**

--滙丰控股意外地宣布回购股份，刺激投资者再度追入，当中内地投资者透过港股通净买入逾一亿港元股份。

--赫斯基能源 与中海油 就香港东南面300公里荔湾天然气项目的气价达成降价协议，新订的天然气价格较原协议下调约13%，减幅较市场原先预期的30-50%为低。

**文汇报**

--五矿地产 以每尺楼面地价高达7,068港元夺得油塘地皮，公司企业融资及投资者关系总经理司徒伟鸿表示，将发展成为中高档次项目，提供792伙住宅单位，预计总投资额逾70亿港元，约2020年落成。（完）

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